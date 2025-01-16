Çinli BYD, ATTO 3 modelini makyajladı

BYD, Çin iç pazarında Atto 3 modelini makyajlamaya hazırlanıyor. BYD firması Çin’de Yuan Plus ismiyle satılan Atto 3’ün makyajlı fotoğraflarını BYD firması, aracı piyasaya sunmadan önce, Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na (MIIT) iletti. Auto Show’un haberine göre makyajlanan Atto 3’ün yenilenen tasarımının, geçen hafta Brüksel’de, Avrupa için gösterilen Atto 2 (Yuan Up) modeliyle aynı doğrultuya geldiği görülüyor.

Ayrıca BYD’nın, Yuan Plus (Atto 3) modeli için yaptığı yenilikler arasında, ön tampon ve ön yüz dikkat çekiyor. Buraya yerleştirilen yeni bir ön kamera, Atto 3’e yeni ADAS fonksiyonlarının yakın zamanda gelebileceğine işaret ediyor. Farlar ve ızgara değişmemiş ama yeni ön tampon araca daha agresif bir görüntü katıyor. Bakanlık onayına yapılan başvuru, sadece güncelleme sınıfını kapsıyor. Buradan, birçok önemli özellik ile güç ve batarya paketlerinde değişiklik yapılamayan bir başvuru olduğu açığa çıkıyor.

Arka tasarımda ise yeni bir tampon ile yeni bir tavan spoyleri var. Burada üçüncü fren lambası artık şerit halinde değil ama çift düşey çizgi halinde kullanılmış. Ayrıca bagaj kapağında “Build Your Dream” sloganı yerine, sadece BYD yazısı var. İç mekanda herhangi bir değişiklik olup olmadığı şu an için bilinmiyor çünkü MIIT bakanlığı Yuan Plus’ın sadece dış fotoğraflarını yayınladı.

BYD Yuan Plus’ın (Atto 3) mevcut modelinin Çin fiyatı 117.000-145.000 Yuan (16.000-20.000 USD) arasında değişiyor. BYD belki makyajla birlikte, araçta fiyat kırıp bir güzellik yapar. Şu an için marka tarafından aracın lansman tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmıyor ama MIIT bakanlığı, deneme üretimi öncesi son onay aşaması olduğu için aracın 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Avrupa pazarına gelecek araçlarda herhangi bir makyaj olup olmayacağı, olacak ise lansman takvimi bilinmiyor ama fotoğraflardaki Atto 3’ün, geçen hafta Brüksel’de tanıtılan Atto 2 ile aynı tasarım felsefesini taşıdığı dikkate alınırsa, Avrupa pazarına da makyajlı Atto 3’lerin yılın ikinci yarısında verilmesini bekleyebiliriz.