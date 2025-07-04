Çinli marka, Jurassic Park’la vizyona giriyor

Çinli marka JAECOO ‘Jurassic World: Yeniden Doğuş’ filmi için Universal Pictures ve Amblin Entertainment ile iş birliğini açıkladı.

JAECCO’dan yapılan açıklamaya göre işbirliği serinin son filmi için yapıldı. Jurassic World:Yeniden Doğuş’ta ana karakterler dinozor DNA’sı toplamak için yasak bir adayı geçmek zorunda. Filmdeki sahneler de off-road markası JAECOO yer alıyor.

Markanın açıklamasına göre ortaklık sayesinde her iki taraf da birçok açıdan yenilikçi atılımlara imza attı. JAECOO, amiral gemisi showroomlarda, filmdeki dinozorların ve JAECOO’nun görüntülerinin bir arada olduğu, vahşi doğanın modern teknolojiyle çarpıştığı bir sahne yaratmayı planlıyor.