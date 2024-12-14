Çinli marka Kasım ayında satış rekoru kırdığını duyurdu

Chery Group, Kasım ayında, 2023’ün aynı dönemine göre satışlarını yüzde 32,2 artırdığını, ulaştığı 280 bin 463 adetlik satış hacmiyle aylık satış rekorunu yenilediğini duyurdu

Açıklamaya göre Ocak-kasım döneminde grubun toplam satışları geçen yıla göre yüzde 38,4 artışla 2 milyon 305 bin 411 araca ulaştı. Bunun dışında Chery markası kasım ayında 164 bin 225 araç sattı ve 11 aylık dönemde toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 1 milyon 443 bin 55 araca çıkardı. Chery, TIGGO 7’nin kasım ayında 1 milyonuncu ihracatını gerçekleştirmiş.