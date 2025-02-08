Citroen, Şubat kampanyasını duyurdu

Citroen, şubat ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu
- Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni C4 modelinde 200 bin lira için 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Yeni C4 X’in Max donanımlı versiyonunda 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği unuluyor.
- Yeni C4 ve yeni C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları yeni e-C4 ve yeni e-C4 X’de 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle atılıyor.
- Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
- Jumper modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Citroen Jumpy modelinde ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.