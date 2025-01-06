Continental’in CES 2025’te tanıtacağı teknoloji

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2025, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak. Tüm dünyadan teknoloji şirketleri, son yeniliklerini ziyaretçilerin dikkatine sunmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üreticisi Xpeng de, uçan otomobilini sergileyecek, ama biz önce ayakları yere basan yeniliklerin, ön haberleriyle başlayalım.

Alman teknoloji şirketi Continental, pencere projeksiyon çözümünü ilk kez 7-10 Ocak 2025 tarihleri ​​arasında ABD, Las Vegas’ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sunacak. Teknoloji, içeriği aracın arka yan camlarına yansıtıyor ve bu camlar dışarıdan görülebiliyor. Araç park halindeyken, çevresiyle doğrudan iletişim kurabiliyor ve elektrikli aracın şarj seviyesi veya kişinin en sevdiği spor kulübünün logosu gibi önemli bilgileri görüntüleyebiliyor. İçerik kolayca kişiselleştirilebiliyor. Sistem, içeriği yan camlarda görüntülemek için güçlü bir mini projektör, projeksiyon yüzeyi görevi görecek şekilde elektrikle tamamen karartılabilen bir yan cam ve akıllı bir yazılımdan oluşuyor.

Continental’in basın açıklaması şu şekilde; “Pencere Projeksiyon çözümümüzle, içeriği aracın yan camlarına etkileyici kalitede yansıtabiliyoruz. Bu, sürücünün yaşam tarzına göre kişiselleştirilebilir ve markayla bağlarını güçlendirebilir”.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

AI yapay zeka tabanlı seyahat arkadaşı, sürüş alışkanlıkları, coğrafi ve hava durumu verileri ile aracın sensörlerinden gelen ek bilgileri kullanarak yeni kullanıcı deneyimleri yaratıyor. Yazılımı geliştirmek için Continental, dijital ekosistemi son derece kişiselleştirilmiş ve bağlam tabanlı içerik için arayüz sağlayan platform sağlayıcısı banbutsu ile iş birliği yapmış. Verilere, öğrenilen tercihlere ve mevcut duruma dayanarak yazılım, sürücü araca binmeden önce arka camlarda görüntülenebilen gerçek zamanlı öneriler üretiyor.

Örneğin, araç bu sayede sürücünün favori takımının maçını izlemek için stadyuma doğru yola çıkıp çıkmayacağını tahmin edebiliyor. Akıllı yazılım daha sonra yan pencerelerde kulübün logosunun ve diğer özelleştirmelerin görüntülenmesini öneriyor. Çözüm ayrıca aracın şarj seviyesini ve rota bilgilerini de görüntüleyebilir. Sürücü bu sayede araca binmeden önce rota boyunca şarj durakları gibi ilginç ve kişiselleştirilmiş önerilerden faydalanabilir.