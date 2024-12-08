Cupra Terramar: Fiyatı ve özellikleri

Cupra markası, geçtiğimiz hafta İstanbul Galataport’taki Cupra City Garage’ın açılışıyla eş zamanlı olarak Dark Rebel konsepti sergisinin yanı sıra, Terramar isimli, yeni C SUV lüks modelinin de tanıtımını yaptı. Cupra Terramar’ın, otomobil meraklıları arasında, üretilen son içten yanmalı motora sahip Cupra modeli olacağı yönünde bir beklenti de var ama tüketici tercihlerinde elektrifikasyona geçişin hızı, belki otomotiv endüstrisinin planlarını ve zamanlamasını değiştirebilir.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show

Terramar’ın gelmesiyle aslında Cupra dünyasında çarşı biraz karıştı. Çünkü ürün ailesinde aynı anda 3 tane kompakt SUV modeli birden oluverdi. Cupra Ateca biraz daha kısa boya sahip olsa da, C (kompakt) SUV sınıfında yer alıyor. Serinin başarılı modellerinden Cupra Formentor da yine C SUV’un bir temsilcisi. Terramar boyut olarak, bu iki modelden de az bir şey daha büyük olsa da, o da aynı kategorik sınıfta yer alan bir model. Terramar’ın gelmesiyle, gelecek yıl Cupra Ateca’nın üretiminin sonlanması bekleniyor. Skoda’nın Çekya’daki tesislerinde üretilen Ateca ile birlikte Karoq’un da üretimi bitecek mi, bunu şimdiden kestirmek güç.

İSMİNİ BİR İSPANYOL ŞEHRİNDEN ALIYOR

Daha önceki Seat ve Cupra modellerinde olduğu gibi, ismini bir İspanyol şehrinden alan bu otomobile, Sitges’deki Terramar yarış pistinin ismi verilmiş. Toprak ve Deniz elementlerinin bir birleşimi olan Terramar, tasarım ve üretim felsefesine de bu dinamiklerin enerjisini yansıtmış. Cupra’nın artık bir imzası niteliğindeki bakır renkli detayları dış ve iç tasarımda görmek mümkün.

MOTOR

Cupra Terramar Türkiye pazarına ilk etapta, 1.5 e-TSI mild hybrid motorla geldi. 150 HP’lik bu motorda DSG otomatik şanzıman yer alıyor. Ayrıca 2025 yılında, 1,5 eHybrid isimli, fişle şarj edilebilir bir Plug-in hybrid (PHEV) modelinin de gelmesi bekleniyor. VW Grubu dahilinde Türkiye pazarına gelen ilk PHEV versiyonu olacak bu Terramar, eğer mevcut PHEV kriterlerini karşılayabilirse (Km’de 25 gr CO2 emisyonu ve minimum 70 km elektrikli menzil gibi. Ayrıca bir de matrah kriteri var) bu aracın ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 30’e düşebilir. Bu da PHEV versiyon için tüketiciye önemli bir fiyat avantajı sağlayacaktır.

HIZLANMA VE ÖZELLİKLER

Cupra Terramar’ın ilk etapta getirilen 1.5 e-TSI yumuşak hibrit versiyonunda ise motor gücü 150 HP, 0-100 km/s hızlanma değeri 9,3 sn, son sürat 205 km/s, tüketim ise 6, lt/100 km. Terramar’da ayrıca bir de 4×4 çekiş sistemli, iki litre motorlu versiyonlar da var. 2.0 TSI 204 HP güç üretirken, VZ versiyonda güç 265 HP’ye kadar çıkıyor.

SATIŞ FİYATI

Terramar’ın 1.5 e-TSI versiyonun başlangıç fiyatı, lansman dönemine özel 150.000 TL indirimli olarak, 2.650.000 TL seviyesinden açıklandı. VZ-Line’da ise fiyatlar lansman dönemi için 2.955.000 TL olarak belirlenmiş.