En uygun fiyatlı Cupra, kapı arkasında mı bırakıldı?

Dinamik tasarımlı İspanyol markası Cupra’nın ilk elektrikli modeli olan Born, Türkiye’de pazara, sessiz sedasız sunuldu. Born modeli için henüz bir duyuru yapmayan, markanın distribütörü Doğuş Otomotiv’in web sitesinde, 1.890.000 TL’lik bir fiyat etiketi mevcut. Ayrıca lansman dönemine özel olarak hazırlanmış bir kredi kampanyası da var; kampanya şartlarında müşterilere 300 bin TL için, 12 ay boyunca, %0 faizli kredi kullanımı imkanı sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için herhangi bir peşin alım iskontosu açıklanmıyor ancak bu opsiyonu Cupra bayileri ile yüzyüze görüşmek faydalı olabilir.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show

Bu arada Born modelinin Almanya’daki Volkswagen (Zwickau) tesislerinde üretildiğini, elektrikli modeller için geliştirilen MEB platformu üzerinde yükseldiğini ve bu tesiste, kuzenleri VW’nin ID.3 ve ID.4 modellerinin birlikte, aynı bantlarda üretildiğini belirtelim. Hatırlanacağı gibi, VW binek otomobil de, Kasım ayı ortasındaki BYD lansmanı ile eş zamanlı olarak, Cupra Born’un büyük kuzeni ID.4 SUV modelini, 1.870.000 TL’lik fiyat etiketiyle (Born ile benzer fiyata) pazara çıkartmıştı. Ancak VW bayilerinin, araç için 200 bin liraya varan peşin alım iskontoları uyguladığını da duymuştuk. Belki de Born için özel bir tanıtım yapılmamasının nedeni, kardeş markaları arasında bir fiyat rekabetine girişilmesinin istenmemesi olabilir (Teknik özelliklerine bakılınca Born’un ID.4’ten daha güçlü motora ve daha büyük bataryaya sahip olduğu görülüyor). Aslında Born yeni bir model de değil, 2021’den beri ID.3 ile birlikte üretiliyor, bu yıl makyajdan da geçirilmiş, yani 2025’te 4 yaşına basacak. Belki de Cupra markası, yaşlı bir modeli tanıtıp aşırı beklenti yaratmak da istemiyordur, bilemiyoruz.

Öte yandan Cupra Türkiye web sitesinde, Born’un yanı sıra, diğer elektrikli model Tavascan’ın da bilgileri bulunuyor ancak Tavascan’ın üretim noktası Çin olduğu için, mevcut elektrikli araç regülasyonu nedeniyle bu model Türkiye’ye ithal edilemeyecek.

Cupra dünya CEO’su Wayne Griffiths, İstanbul’daki Cupra City Garage’ın açılışı sırasında yaptığı konuşmada, ilerideki dönemde Valencia’da PowerCo ile birlikte bir batarya Gigafactory kurulacağını ve elektrikli Cupra modellerinin İspanya’da üretileceğini açıkladı ancak 2030’da tamamen bir elektrikli markası olacak Cupra’nın ürünlerinin tamamı, Barcelona Martorell tesislerinden mi çıkacak, o kadar detaya henüz hakim değiliz. Yakın zaman önce Martorell ve Pamplona tesisleri de elektrifikasyon anlamında revizyondan geçirilmişti. Ayrıca Cupra’nın 2030’da elektrikli modelleriyle ABD pazarına girme niyetinde olduğu biliniyor. Ancak Trump’ın Başkan seçilmesiyle birlikte, bu planlarda bir miktar değişiklik yaşanabilir çünkü Cupra, ABD pazarına göndereceği araçları için, Meksika’daki VW tesislerinin üretim kapasitesinden yararlanmayı planlıyordu. Eğer Trump 2030 yılına kadar Başkan kalabilirse, Meksika ve Kanada’da üretim yapan otomobil markalarını zor günler bekliyor olacak. VW de bu Avrupalı markalardan biri.

Born’a dönecek olursak, MEB elektrikli mimarisi üzerinde yükselen araç 4,32 m boyu ve 2,76 m dingil mesafesi ile kompakt sınıfta yer alıyor. 204 HP gücündeki elektrikli motoruyla %10 ÖTV diliminde yer almayı başaran Born, 77 kWh’lik (bu segment için büyük bir kapasite) batarya kapasitesi ile 551 km karma menzil sunabiliyor. Bataryalar DC hızlı şarj için (%5-80) 28 dk’ya ihtiyaç duyuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması ise 8,1 sn. Ayrıca e-Boost düğmesi ile kısa süreli performans artışı sağlamak da mümkün. Aracın iç mekanında da sportif tasarım ve ekipmanlara yer verilmiş; “Bucket” tipte sepet formlu spor koltuklar, Sürüş profili ve e-Boost düğmesi yerleştirilmiş sportif direksiyon, vegan ve geri dönüştürülmüş kumaşlarla kaplanmış yüzeyler bunlardan birkaçı. Born ayrıca Multimedya, ADAS, asistan sistemleri gibi ekipmanlar anlamında da oldukça zengin bir donanıma sahip.