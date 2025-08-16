EPDK’dan elektrikli araç şarj hizmeti sunan üç şirkete geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şarj hizmeti sunan üç şirkete 24,7 milyon TL idari para cezası verdi.

EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç sahiplerinin yollarda sorunsuz şarj hizmeti alması ayrıca şarj hizmetleri piyasasının rekabetçi bir yapıda tüketicilere en kaliteli hizmeti sunması için EPDK titizlikle çalışmaya devam ediyor.

EPDK tarafından yapılan son denetimlerde, üç şirketin tüketicilere doğru ve güncel fiyat bilgisi sunma yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi.

Bilindiği üzere elektrikli araç kullanıcılarının doğru ve güncel fiyat bilgisine erişebilmesi için işletmecilerin hem kendi internet sitelerinde hem de EPDK’ya bildirdikleri fiyatları doğru şekilde yayımlamaları gerekiyor. Ancak, yapılan denetimlerde 3 şirketin bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edildi. EPDK tarafından yapılan uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere ağır ceza geldi.

Yapılan soruşturma neticesinde üç şarj ağı işletmecisi hakkında toplam 24 milyon 684 bin 738 TL idari para cezası verildi.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz EPDK’nın şarj hizmetleri piyasasında rekabetçi, şeffaf ve güvenilir bir yapının korunması için gözetim ve denetim faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Yılmaz şunları söyledi:

“”Hızla gelişen elektrikli araç sektörümüze layık bir şarj hizmetleri piyasası için titizlikle çalışıyoruz. Tüketicilerimizi korumak ve rekabeti sağlamak önceliğimiz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacağız. Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlarımız, tüketicilerimiz için olduğu kadar piyasadaki dürüst oyuncuların hakkını korumak içindir. Elektrikli araç ekosisteminin sağlıklı büyümesi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz”

-Şarj Hizmetleri Piyasasına Yönelik Son Durum-

EPDK şarj hizmetlerinin son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki hızlı genişleme devam etmekte olup Haziran ve Temmuz ayları boyunca da şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketler tarafından işletilmekte olan şarj istasyonlarında elektrikli araç sahipleri tarafından yoğun bir kullanım gerçekleşmiştir.

Haziran ayı süresince 31941 adet şarj noktasında (soketinde) toplam 1920138 adet şarj işlemi yapılmış olup 1539391 saate tekabül eden toplam şarj hizmeti gerçekleşmiştir.

Temmuz ayında ise 32939 adet şarj noktasında 2242379 adet şarj işlemi yapılmış olup 1873750 saate tekabül eden toplam şarj süresi neticesinde toplam 45605 MWh’lik elektrik tüketimi gerçekleşmiştir. Buna göre Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde yaklaşık %21,14’lük artış gerçekleşmiş olup şarj işlemi sayısında ise %16,78’lük artış yaşanmıştır.

Ülke geneli toplam tüketimin %50,35 oranı ile yarısı İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya illerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca şarj ağı işletmeci lisansına sahip ilk 10 firmanın ülke geneli şarj hizmeti kapsamındaki toplam elektrik tüketimindeki pazar payı %75.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri kapsamında lisans alarak faaliyet göstermekte olan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan şarj istasyonu yatırımları neticesinde, 2024 yılı başında Türkiye çapında 12084 olan şarj noktası sayısı, 2025 yılı başında 26462’ye, bugün itibariyle de 33292’ye yükselmiştir. Bu noktaların 14169 tanesi DC (Hızlı), 19123 tanesi AC (Yavaş) niteliktedir. Diğer yandan, araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj noktalarının sayısı ise 14919 adettir. Ülkemizde şarj hizmeti sunulan tüm şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebilmektedir.

Elektrikli araç pazarında yaşanan hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemiz şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişlemesi ile şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması Kurumun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır.”