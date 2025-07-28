Fiat’tan Egea için ÖTV açıklaması

Markadan yapılan açıklamada “Yapılan yeni ÖTV düzenlemesi, yerli üretim Fiat Egea ailesinin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Egea ailesi, yeni düzenleme sonrası 1 milyon TL fiyat seviyesinin altında daha da ulaşılabilir hale gelerek 944 bin 964 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu” deniliyor.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç ise “Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70’e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.