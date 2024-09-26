Geely’nin Türkiye ve Avrupa planları ne? Otomotiv devinin 2 numarası Auto Show’a anlattı

Otomobil sürmek bir keyif ve çoğumuz biliyoruz ki bazı kıyafetlerin içinde araç sürmek çok zorlayıcı bir deneyime dönüşebiliyor. Özellikle, büyük şehirlerde ve yoğun trafik içinde direksiyon kullanmak zorunda kalanlar için, aracın içinde rahat olabilmek, daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak için, kıyafetlerimiz de önem kazanıyor. İşte daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için araç […]