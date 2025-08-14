Merakla beklenen hurda indirimi o ülkede devreye girdi

Kamuoyunda merakla beklenen hurda indirimi İtalya’da devreye girdi. İtalya, elektrikli araçlar için yaklaşık 700 milyon dolarlık yeni sübvansiyon onayladı.

İtalya Çevre ve Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, satışların gerilemesi nedeniyle elektrikli araç alımına yönelik yaklaşık 600 milyon Euro (698 milyon dolar, yaklaşık 28.5 milyar lira) değerinde yeni sübvansiyonlar onayladığını duyurdu.

Bakanlık, elektrikli otomobil veya ticari aracın toplam satın alma bedelinin yüzde 30’una kadarını kapsayacak şekilde, bireylere 10 bin Euro’ya kadar (yaklaşık 476 bin lira), küçük firmalara ise 20 bin Euro’ya kadar (yaklaşık 952 bin lira) destek sağlayacak.

2015 YILI VE ÖNCESİ ARAÇLAR HURDAYA AYRILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, programa başvuruda bulunacakların, 2015 yılı veya daha önceki yıllara ait Euro 5 emisyon sınıfına kadar olan içten yanmalı bir aracı hurdaya ayırmaları gerektiği belirtildi.

Avrupa’da elektrikli araç satışları yüksek fiyatlar ve şarj istasyonu eksikliği nedeniyle sınırlı düzeylerde kalıyor. İtalya’da haziran ayında yeni otomobil satışlarının yalnızca yüzde 6’sı pilli elektrikli araçlardan oluşurken, Avrupa Birliği genelinde bu oran yüzde 15’in üzerindeydi.

Otomotiv endüstrisi ve bazı ulusal hükümetlerin geçişi yavaşlatma yönündeki baskıları nedeniyle, Avrupa Birliği, gelecek yıl 2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışına yönelik yasağı gözden geçirecek.