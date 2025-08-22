Hyundai duyurdu: i30 Türkiye’de tekrar satışa çıkıyor

Hyundai Motor Türkiye, C HB segmentinin en beğenilen modellerinden biri olan i30’u yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor.

Hyundai i30, Türkiye’de iki farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkacak. Bunlar; Prime ve Comfort.

Otomobilde 1.5T MHEV benzinli bir motor ve performans ve yakıt verimliliği sunan 7 ileri DCT şanzıman yer alıyor. 140 PS güç ve 253 Nm tork üreten bu kombinasyon, i30’a hem verimlilik hem de güçlü bir sürüş karakteri kazandırıyor.

Hyundai’nin global tasarım anlayışını yansıtan i30’da güvenlik de ön plana çıkıyor.

Hyundai i30 ne zaman satışa çıkacak?

“Seninle yola çıkmak için hazır!” mottosu ile Eylül ayında satışa çıkacak Hyundai i30’un tüm detayları ilerleyen günlerde paylaşılacak.