Hyundai, IONIQ 5’in Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdiğini duyurdu

Açıklamaya göre IONIQ 5, elektrikli bir otomobil tarafından gerçekleştirilen “En Büyük İrtifa Değişimi” kategorisinde ‘GUINNESS WORLD RECORDS’ unvanını kazandı. Rekor denemesi, Hyundai Hindistan tarafından organize edilirken sürüş konusunda da ünlü İngiliz otomobil yayını Evo’nun Hint edisyonundan profesyonel destek alındı.

Hyundai IONIQ 5, rekor denemesi için 5.802 m’lik bir yükseklik değerine ulaştı. Yolculuk, Hindistan’ın en yüksek sürüş noktası olan Leh Ladakh’daki Umling La’da yani deniz seviyesinden 5.799 m yükseklikte başladı. Rota boyunca 4.900 km’lik yolu kat eden IONIQ 5’in rekor denemesi, deniz seviyesinden üç metre aşağıda bulunan Kerala, Kuttanad’da sona erdi. Açıklamaya göre bu rekor denemesi, 14 gün sürerken sadece yükseklik değil aynı zamanda zorlu arazi ve aşırı iklim koşullarıyla da dikkat çeken bir mücadeleye sahne oldu. Açıklamaya göre model, Himalayalar’daki dondurucu soğuklardan dik dağ geçitlerine ve Kerala’daki nemli kıyı bölgelerine kadar çeşitli ortamlarda yol aldı.