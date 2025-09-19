Hyundai, Türkiye’de yeniden satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Hyundai Motor Türkiye, i30 modelini, yenilenen tasarım ve 48 voltluk mild hibrit motor seçeneğiyle Türkiye’de yeniden satışa çıktı. İşte modelin satış fiyatı ve markadan yapılan açıklamanın detayları:

Hyundai Motor Türkiye, C segmentindeki i30’u Türkiye’de yeniden satışa sundu. İşte markadan yapılan açıklamadan yansıyanlar:

Şirketten yapılan açıklamaya göre i30’un 1,5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motoru, 140 beygir gücü ve 253 Nm tork üretiyor.

Açıklamaya göre Hyundai i30, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla donatıldı. Bu sistemin vites geçişlerinin daha akıcı gerçekleşmesini sağlaması; mild hibrit yapısıyla şehir içi kullanımda emisyonun azalmasına ve yakıt verimliliğinin artmasına katkı vermesi hedefleniyor.

Açıklamaya göre Hyundai i30, panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi gibi donanımlarla geliyor.

Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sayesinde akıllı telefonlar sisteme entegre olabiliyor. Açıklamaya göre USB Type-C girişleri ve kablosuz şarj ünitesi de günlük kullanım kolaylığını vadediyor.

Hyundai’nin güvenlik teknolojilerini bir araya getiren Smart Sense donanımları i30’da standart olarak sunuluyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şerit Takip (LFA) ve Şeritte Kalma Asistanları (LKA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) ve Arka Yolcu veya Eşya Uyarısı (ROA) gibi özellikler var.

Hatchback gövde tipindeki Hyundai i30, Türkiye’de Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

HYUNDAI i30 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Hyundai i30 Türkiye’de 1.699.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.