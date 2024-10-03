ID.Buzz Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Ford, otonom araç geliştirme uzmanlığını, Argo AI’nın robotik deneyimi ve yapay zeka yazılım gücüyle birleştirecek ve önümüzdeki 5 yıl boyunca Argo AI’ya 1 Milyar $ yatırım yapacak. Google ve Uber’in eski yöneticileri tarafından kurulan Argo AI, Ford’un 2021’de sunacağı tamamen otonom sürüşe sahip araç projesi için Ford’un içinden ve dışından mühendisler ve robotlarla çalışıp yeni […]