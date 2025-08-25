İddialar heyecanlandırdı: Yeni Tofaş Şahin, Doğan üretilecek mi?

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre bir döneme damga vuran ve halk arasında “Kuş Serisi” olarak bilinen Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal modelleriyle ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında, bu araçların yeniden üretileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.

80’li ve 90’lı yıllarda satış rekorları kıran, özellikle 35 yaş üstü birçok kişinin mutlaka deneyimlediği Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal, uzun yıllar boyunca Türkiye yollarında en çok karşılaşılan otomobillerden oldu. Son yıllarda ise bu efsane modellerin yeniden üretileceğine yönelik haberler tekrar gündeme taşınıyor.

Kuş serisinin son üretimi 2003 yılında gerçekleşti. Aradan geçen yıllara rağmen halen trafikte görülebilen bu otomobiller, özellikle bütçesi sınırlı olan sürücüler ve nostalji sevenler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Otomobil uzmanları ise önümüzdeki yıllarda Şahin, Doğan ve Kartal’ın “klasik” statüsünde değerlendirileceğini öngörüyor.

Üretime dair resmi açıklama bulunmuyor

Ortaya atılan “yeni nesil Şahin, Doğan ve Kartal yollara çıkacak” iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Ne Tofaş ne de bağlı bulunduğu Stellantis grubu, bu araçların yeniden üretileceğine veya böyle bir yatırım planının olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Şirketlerin gelecek planları arasında da bu yönde bir girişim bulunmuyor.

Sıfırdan bir otomobil serisi üretmek yalnızca montaj hattı kurmakla sınırlı değil. Yüz milyonlarca dolarlık yatırım, yan sanayiden tedarik zincirine kadar birçok sektörde ciddi hazırlık gerektiriyor. Bu nedenle kısa vadede Tofaş’ın kuş serisini tekrar hayata geçirmesi uzmanlara göre mümkün görünmüyor.