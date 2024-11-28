JAECOO’nun marka elçisi Arda Turan oldu

Çinli off-road SUV markası JAECOO, eski milli futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ı Türkiye’deki “marka elçisi” olarak duyurdu.

Chery bünyesindeki markadan yapılan açıklamada “JAECOO 7 şehri ve zorlu arazileri fethetme konusunda Arda Turan’ın sahada ortaya koyduğu performans ile benzer bir hassasiyet ve çevikliği sergiliyor” denildi.

Açıklamada “Arda Turan, futbol kariyerindeki başarılarının yanı sıra, geniş kitleler üzerindeki etkisiyle JAECOO’nun imajına güç katacak bir isim olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en başarılı kariyerlerinden birine sahip, futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Arda Turan, üstün futbol yeteneği, olağanüstü dengesi ve hızıyla Avrupa futbolunda da iz bıraktı. Başta Türk Milli Takımı olmak üzere Arda Turan, Galatasaray’dan Atlético Madrid’e ve ardından Barcelona’ya kadar La Liga Şampiyonluğu, UEFA Kupası, Copa del Rey, Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ve UEFA Süper Kupası da dahil olmak üzere çok sayıda başarıya imza attı. Bu iş birliği, spor ruhu ile marka özü arasında mükemmel bir uyum ortaya koyuyor” ifadeleri yer alıyor. Açıklamada JAECOO ile Arda Turan arasındaki iş birliğinin detayları ise yer almadı.