Jaguar, yeni logosunu tanıttı

DMAX, Discovery ve discovery+ kanallarında sevenleriyle buluşan, dünyada ise 120 ülkede yayınlanan Tamirat Tadilat (orijinal ismiyle Wheeler Dealer) bu yıl 22’nci yılını kutluyor. Dünyanın en uzun soluklu otomobil programlarından “Tamirat Tadilat” programının kahramanları Mike ve Elvis, geçtiğimiz ay bir konferansa katılmak için İstanbul’a geldi. İstanbul ziyaretlerinde, Sultanahmet civarını ve daha sonra da Atatürk Oto Sanayi’yi […]