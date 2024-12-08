Mercedes AMG Petronas F1 takımı, Lewis Hanilton’a teşekkür ediyor

Bugün 2024 Formula 1 sezonunun final yarışı Abu Dhabi’de düzenlendi ve final yarışı, Mc Laren pilotu Lando Narris’in zaferiyle tamamlandı. 2024 sezonu sıralamasında ise Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, pilotlar şampiyonasında ipi önde göğüsledi. Mercedes-AMG Petronas takımı ise Markalar Şampiyonası’nda, yeni bir kupaya daha kavuştu.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show Dergisi

Abu Dhabi yarışı öncesinde, Mercedes-AMG Petronas, 2025 sezonunda Scuderia Ferrari takımına geçecek olan Lewis Hamilton’a, bugüne kadar takıma kazandırdığı başarılardan ötürü teşekkür etti. Takımın Lewis’a teşekkür mektubu; “Thank You, Lewis” sözleriyle başlıyor ve “F1: Lewis Farewell” olarak devam ediyor.

Sezon finali olan Abu Dhabi yarışı öncesinde yayınlanan mektupta, Lewis Hamilton’un, inanılmaz bir hikayedeki final bölümünü yazmaya hazır olduğundan bahsediliyor ve Lewis’in, Formula 1 kariyerine 245 yarış, 84 zafer, 78 pole pozisyonu, 153 podyum finişi sığdırdığı, 8 kez Markalar Şampiyonluğu ve 6 kez de Pilotlar Şampiyonluğu gördüğü belirtiliyor.

Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas takımında yarıştığı süre boyunca, 20 bin kez yarış turu atmış ve Formula 1 aracı üzerinde 100.000 yarış kilometresi tamamlamış.

Bundan sonrası Mercedes’in mektubunun değil, bizim yorumlarımız. Belki de Hamilton’un ayrılığı gelecek sezon dengeleri de değiştirebilir. Çünkü Abu Dhabi yarışı sonrasında, 2024 sezonunu Mercedes-AMG Petronas takımı, Markalar Şampiyonası’nda 666 puanla önde kapattı. Hemen arkasından ise 652 puanla İtalyan Scuderia Ferrari takımı ikinci sırada yer aldı. Hamilton’un gelecek sezon Ferrari’de yarışacak olması, İtalyan takımın, Markalar Şampiyonası’nda elini kuvvetlendirip Mercedes’in önüne geçmesine imkan tanıyacak mı?

Sizce İngiliz pilot, kariyerinin son demlerinde, İtalyan Scuderia Ferrari’de de aynı başarıyı sürdürebilecek mi? Öte yandan şu da ayrı bir gerçek. İster sevelim, istersek de nefret edelim, Lewis Hamilton 6 kez Pilotlar Şampiyonluğu ünvanıyla Formula 1’in tarihine ismini yazdırmış bir kişilik.