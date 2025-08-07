Mercedes-Benz’den yeni tasarımlı GLC

Mercedes-Benz, gelecek için tasarlanan Sensual Purity (Duyusal Sadelik) tasarım dilini bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni yaklaşımı sergileyen ilk seri üretim model ise tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz GLC. En dikkat çekici unsurlardan biri, yeni ikonik ön ızgarası olmuş. Yeni tamamen elektrikli Mercedes-Benz GLC’nin dünya lansmanı, 7 Eylül 2025’te Münih’te düzenlenecek IAA Mobility fuarında gerçekleşecek.

Dünya lansmanı 7 Eylül’de olacak

100 yılı aşkın süredir, krom ön ızgara, neredeyse her Mercedes-Benz modelinin merkezinde yer alan ikonik bir tasarım öğesi oldu ve bu süreçte sürekli evrim geçirdi. Başlangıçta dikey oranlara ve sade detaylara sahip olan bu tasarım, son yıllarda daha karmaşık ve yatay bir mimariye bürünerek markanın imzası haline gelerek milyonlarca araçta gururla sergilendi.

Markanın mirasında bu tasarım çizgisini taşıyan pek çok unutulmaz ve sevilen model yer alıyor. Bunlar arasında efsanevi Mercedes-Benz 600 Pullman (W100, 1963–1981), “Strich 8” (W114, 1968–1973), Mercedes-Benz S-Serisi W108 (1965–1972) ve W111 (1959–1968) gibi modeller öne çıkıyor.