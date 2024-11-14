Mike ve Elvis, Serdar Bostancı’nın garajında

Klasik otomobil merakı bir başkadır ama günlük hayatta yaş alan otomobilimizi, yeni modellerle değiştirmek de hayatın olağan bir parçasıdır. Aynı, otomobiller gibi, telefonlarımız da zamanla eskir ve yeni telefonlara ihtiyaç duyarız. Apple bu noktada, yeni telefon herkesi hayran bırakan bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve iPhone 12 ile kalplerimizi çalıyor. Klasik otomobil merakı, otomobil severler arasında […]