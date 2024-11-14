Mike ve Elvis, Serdar Bostancı’nın garajında

DMAX, Discovery ve discovery+ kanallarında sevenleriyle buluşan, dünyada ise 120 ülkede yayınlanan Tamirat Tadilat (orijinal ismiyle Wheeler Dealer) bu yıl 22’nci yılını kutluyor. Dünyanın en uzun soluklu otomobil programlarından “Tamirat Tadilat” programının kahramanları Mike ve Elvis, geçtiğimiz ay bir konferansa katılmak için İstanbul’a geldi. İstanbul ziyaretlerinde, Sultanahmet civarını ve daha sonra da Atatürk Oto Sanayi’yi ziyaret eden Mike ve Elvis, burada yerli otomobilleri inceledi.
Bugün Dmax TV kanalının youtube hesabında yayınlanan 28 dakikalık videoda, Mike ve Elvis‘in Atatürk Oto Sanayi ziyaretleri sırasında, Serdar Bostancı’nın garajını da ziyaret ettikleri ve bu garajdaki Anadol, STC gibi klasik otomobilleri, Ford Escort RS Cosworth gibi spor otomobilleri inceledikleri, hatta Pekin-Paris maratonuna katılan Anadol ile İstanbul sokaklarında sürüşe çıktıkları görülüyor.
İstanbul’daki turları sırasında, Auto SHOW dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu’yla da bir araya gelen ünlü ikili, Auto SHOW’a açıklamalarda bulunmuş ve bu yıl başlattıkları Dünya Turu için tekrar Türkiye’ye gelmeyi istediklerini ve bir Anadol otomobilini programda proje otomobili olarak değerlendirmek istediklerini açıklamışlardı. Mike ve Elvis’in, Serdar Bostancı’nın garajındaki Anadol modellerine gösterdikleri yakın ilgi, dünya turunun Türkiye durağındaki proje otomobillerinin ne olabileceği konusunda önemli ipuçları veriyor.
Bir yanıt yazın