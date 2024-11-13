Otokar, Foton ile pick-up pazarında

Shell, müşteri deneyimi alanında bir ilke daha imza atarak istasyonlarında yepyeni bir hizmeti hayata geçirdi. Shell Mobil Uygulaması’na eklenen “Aracınıza Sipariş Verin” özelliği ile Shell Select market olan Shell istasyonlarında aracınızdan inmeden yiyecek ve içecek siparişi verebilir, yaklaşık bir buçuk dakikada aracınıza gelen siparişinizin ödemesini nakit ya da kredi kartı ile yapabilirsiniz. Türkiye akaryakıt sektöründe […]