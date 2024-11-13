Otokar, Foton ile pick-up pazarında

Ticari araç ve savunma sanayi üreticisi Otokar, yeni 4×4 pick-up modeli Foton Tunland G7’yi tanıttı. Otokar, Tunland G7 modeliyle, hafif ticari araç pazarına ve kamyonet segmentine de adım atmış oldu.
Çift kabin kamyonet segmentinde, Toyota Hilux, Ford Ranger, VW Amarok, Isuzu D-Max gibi modellere yeni bir rakip olacak olan Foton Tunland’in fiyat seviyesi, 5 ileri manuel vitesli versiyon için 1.350.000 TL’den başlıyor. 8 ileri otomatik vitesli modellerin fiyatları ise 1.465.000 ile 1.600.000 TL arasında değişiyor.
Tunland’de 2.0 litrelik, Aucan motor ailesinden, direk enjeksiyonlu, turbo dizel motor kullanılmış. Dizel motorda emisyon kontrolü için AdBlue katkısı da var. 2.0 lt motor 119 kW (162 HP) gücünde. 380 Nm’lik maksimum tork ise 4×4 çekişli Tunland’a yüksek çekiş gücü kazandırıyor. Maksimum hız 160 km/s. 2 ton ağırlığındaki Tunland’ın yük kapasitesi ise 1 ton. Aracın çekiş sistemi komponentleri, uluslararası otomotiv OEM markalarının raflarından seçilmiş. Örneğin 8 ileri oranlı otomatik şanzıman ZF’den alınmış. Diferansiyel kilidi Eaton, elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemi Borg Wagner imzalı. Elektronik Stabilite kontrolu olarak ise Bosch’un 9.3 ESP’si kullanılmış. Yokuş Kalkış desteğinin yanı sıra, arazi kullanımı için HDC Yokuş İniş kontrolü de var. Ayrıca 4×4 sistemine ek olarak, kaygan zeminli arazide kullanım için arkada, diferansiyel kilidi de düşünülmüş. Araç arazide, 60 cm derinliğindeki sudan geçme yeteneğine sahip.
Hız sabitleyici, 360 derece kamera sistemi, kör nokta algılama, şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı gibi sürüş destek sistemleri ve 6 havayastığı, bu hafif ticari araçta sürüş güvenliğine önem verildiğini gösteriyor. İç mekanda sunulan 7 inçlik gösterge paneli, 10,25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, elektrikli sunroof, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli açılan yükleme alanı Tunland’ın diğer konfor ve kullanım özellikleri arasında yer alıyor.
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