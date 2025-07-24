Otomobilde ÖTV oranları değişti: Yeni liste

Binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte binek otomobillerin ÖTV’sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi.