Otomobilde yıl sonu kampanyaları coştu

Sportif Japon otomobillerini sevenlerin yüzleri gülmeye başlamıştır herhalde. Çünkü Honda, efsanevi modelini hayata döndürüyor. Yeni NSX de aynı ilk model gibi görünüyor: Bıçak gibi keskin! Yeni NSX asfaltı 4 tekerleğiyle birden kazıyor, çünkü bu ortadan motorlu süper sporcu, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip: İki elektromotor ön tekerleğe güç aktarırken, üçüncü bir elektromotorla desteklenen 3.5 lt’lik […]