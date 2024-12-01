Plug-in Jaecoo 7, 2025’in ilk yarısında gelecek

Ülkemize yeni giren Çinli markalardan Jaecoo, 4×2 ve 4×4 çekişli J7 modelleriyle, şehirli Off-Road kavramının üzerine gidiyor. Bu ilginç karakterli marka, gelecek yıl ise J7 modelinin Plug-in Hybrid versiyonunu, yılın ilk yarısında Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor. Eğer bu araç gelecek yıl yüzde 30 ÖTV ile gelirse, birçok içten yanmalı versiyondan daha uygun fiyatla piyasaya çıkabilir, hatta bu fiyat Jaecoo J7 ‘nin içten yanmalı versiyonundan bile ucuz olabilir. Peki ama bu PHEV, mevcutta uygulanan elektrikli ve PHEV sınırlama ve regülasyonuna rağmen, Türkiye’ye nasıl gelecek? Acaba Çinli Chery, aracın geleceği tarihe kadar, teşvik belgesini alabileceğini mi tahmin ediyor?

Hırant KASAPOĞLU/Autoshow Dergisi

Chery’nin alt markası olan Jaecoo, Çinli üreticinin Avrupa pazarları için hazırladığı, öncelikli markalar arasında yer alıyor. Omoda & Jaecoo markaları tek çatı altında, yeni pazarlara açılma planları yapıyor. Omoda zaten, Omoda 5 ve Omoda 5E modelleriyle, bazı Avrupa ülkelerinde yer alıyordu. Gelecek yılın sonunda ise Omoda markası, İspanya’daki Ebro bantlarından çıkmaya başlayacak. Omodoa’nın yeni modeli C7 ise Omoda 5’ten 25 cm daha uzun ve markanın NEV enerjili modellerden. Bu modelin 2025’te hem Avrupa, hem de Türkiye pazarına verilmesi imkan dahilinde.

Jaecoo ise grup içerisinde, hem tasarımıyla, hem de 4×4 özellikleriyle, off-road markası olarak konumlanıyor. Jaecoo’nun yeni modeli J5, hayvan dostu özellikleriyle ilgi çekti. Daha küçük J6 modeliyse, küçük segmentte Discovery’ye benzeyen kült tasarımlı bir elektrikli SUV.

Jaecoo’nun Türkiye’ye gelmesi planlanan modellerinden J7 PHEV’in avantajlarına da bakalım. Bu avantajların başında öncelikle yakıt tüketimi geliyor. Ekim ayında Çin’de yapılan uzun yol testinde araç tek depo yakıt ve dolu batarya ile, Guanzghou’dan Wuhu’ya ulaştı ve toplam 1353 km yol katetti, ortalama tüketim ise 3,3 lt/100 km. Bu mesafede gerçekleşen EV mesafesi ise 125 km oldu.

J7’deki PHEV sistemde, beşinci nesil TDGI hibrit sistemin geliştirilmesiyle, termal verimlilik yüzde 44,5 seviyesine yükselmiş. Sistemde 1.5 lt turbo benzinli motora 105 kW (143 HP), 150 kW (204 HP) gücünde bir elektrik motoru eşlik ediyor. 0-100 km/s hızlanma değeri 8,5 sn, son hız ise 180 km/s. Elektrikli menzil 90 km, toplam menzil 1200 km, karma tüketim ise 6,0 lt/100 km olarak açıklanıyor.