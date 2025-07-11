Range Rover logosunu değiştiriyor… İşte yeni tasarımı

Range Rover, lüks otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmek için iddialı bir strateji olan “Reimagine” (Yeniden Hayal Et) programını başlattı. Bu dönüşümün merkezinde, Land Rover şemsiyesi altındaki ikonik model aileleri Range Rover, Defender ve Discovery’nin bağımsız markalara dönüştürülmesi yer alıyor. JLR (Jaguar Land Rover) bu hamleyle, moda ve lüks tüketim dünyasında sıkça görülen “House of Brands” (Markalar Evi) modelini benimsiyor.

Bu yeni yaklaşımla her marka kendi kimliğini ve hedef kitlesini netleştirecek:

Range Rover: Zirve lüks, zarafet ve son teknoloji.

Defender: Macera, dayanıklılık ve sınırsız ruh.

Discovery: Aile odaklı çok yönlülük, pratik lüks ve keşif.

Bu strateji, Jaguar’ın tamamen elektrikli ve ultra lüks bir markaya evrilme süreciyle birleşerek, JLR’nin farklı müşteri segmentlerine hitap ederek pazar payını ve karlılığını artırma hedefini ortaya koyuyor.

Yeni Range Rover Motifi: İki Ters ‘R’

Bu büyük dönüşümün görsel bir yansıması olarak Range Rover, yeni bir kurumsal logoyu tanıttı. JLR’nin yatırımcı sunumunda ortaya çıkan ve Autocar tarafından duyurulan bu yeni sembol, birbirine 180 derece döndürülerek birleştirilmiş iki ‘R’ harfinden oluşan minimalist ve sofistike bir motif.

Araçlarda Değil, Kurumsal Kimlikte Kullanılacak

JLR, önemli bir detayın altını çiziyor: Bu yeni sembol, lüks SUV’lerinin kaputundaki veya bagaj kapağındaki “RANGE ROVER” yazısının yerini almayacak. Markanın mirası ve tanınırlığı için bu yazının korunacağı belirtildi. Yeni “Range Rover Motifi” daha çok kurumsal kimlikte, etiketlerde, tekrar eden desenlerde ve dijital/basılı materyallerde kullanılacak.

JLR, yeni motifin kullanım alanlarına dair ipuçlarını, lüks çanta markalarının ikonik desenlerini anımsatan bir “pattern” çalışmasıyla verdi. Bu da, yeni Range Rover modellerinin iç mekanlarında bu deseni döşeme detayı, koltuk işlemeleri veya ambiyans aydınlatması gibi unsurlarda görebileceğimize işaret ediyor. Bu strateji, Range Rover’ın sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve lüks tüketim nesnesi olduğu algısını pekiştirmeyi amaçlıyor.

Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Eğilim mi?

Kurumsal logoyu araç üzerindeki amblemden ayırma stratejisi otomotiv dünyası için aslında yeni değil. BMW, yaklaşık beş yıl önce logosunun sadeleştirilmiş, iki boyutlu bir versiyonunu dijital ve kurumsal iletişimde kullanmaya başlamış, ancak otomobillerdeki üç boyutlu amblemini korumuştu. Son yıllarda Bentley’den Jaguar’a kadar pek çok marka, dijital çağa uyum sağlamak için logolarını sadeleştirdi.

Sonuç olarak, JLR’nin bu hamlesi, kendisini bir otomobil üreticisinden, her biri kendi özel müşteri kitlesine ve kimliğine sahip markalardan oluşan modern bir lüks evine dönüştürme yolundaki vizyonunu ortaya koyuyor. Yeni Range Rover motifi, bu zarif dönüşümün en belirgin sembollerinden biri olarak yerini aldı.