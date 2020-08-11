AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  Roma di Capitale rallisinde Burak Çukurova imzası
11 Ağustos 2020  

Roma di Capitale rallisinde Burak Çukurova imzası

Avrupa’da 2020 yılının ilk rallisi olan Rally Roma di Capitale Rallisi 24-26.07.2020 tarihinde düzenlendi. Bu ralli ’ye katılan tek yabancı takım olarak Burak Çukurova ve copilot Vedat Bostancı ekibi ülkemizi başarıyla temsil ederek genel klasman 23. sü ve İtalya Şampiyonası 9. olarak tamamladı. Rallinin tek yabacı takımına basının da ilgisi büyüktü. Rallinin son günü fren problemi yaşamalarına rağmen her geçen etabı daha iyi zamanlar yaparak İtalya Ralli Şampiyonası için değerli puanlar aldılar. Ralli di Roma Capitale rallisi, bu senenin ilk rallisi olması sebebiyle ülkemizde de ralli sevenlerin büyük desteği ve ilgisiyle takip edildi. Yarış pilotu Burak Çukurova verdiği röportajda : ” Sezonun 2. rallisi 20-23 AğustosRally Ciocco’da tekrar Türkiye’yi temsil etmek ve başarı elde etmek icin yarışacağız” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.