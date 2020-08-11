Roma di Capitale rallisinde Burak Çukurova imzası

Avrupa’da 2020 yılının ilk rallisi olan Rally Roma di Capitale Rallisi 24-26.07.2020 tarihinde düzenlendi. Bu ralli ’ye katılan tek yabancı takım olarak Burak Çukurova ve copilot Vedat Bostancı ekibi ülkemizi başarıyla temsil ederek genel klasman 23. sü ve İtalya Şampiyonası 9. olarak tamamladı. Rallinin tek yabacı takımına basının da ilgisi büyüktü. Rallinin son günü fren problemi yaşamalarına rağmen her geçen etabı daha iyi zamanlar yaparak İtalya Ralli Şampiyonası için değerli puanlar aldılar. Ralli di Roma Capitale rallisi, bu senenin ilk rallisi olması sebebiyle ülkemizde de ralli sevenlerin büyük desteği ve ilgisiyle takip edildi. Yarış pilotu Burak Çukurova verdiği röportajda : ” Sezonun 2. rallisi 20-23 AğustosRally Ciocco’da tekrar Türkiye’yi temsil etmek ve başarı elde etmek icin yarışacağız” dedi.
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BMW M850i ilk testinde lüksü ve gücüyle beğenimizi kazandı. Bu bir spor otomobil. En azından BMW öyle söylüyor! Bu tartışılabilir ama öncelikle, ağırlığı neredeyse 2 ton olan M850i’nin, onu çok güvenli, atak ve hızlı yapan çok sayıda teknolojiyle yüklü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Haberin devamı Auto SHOW Dergi Mart sayısında.
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