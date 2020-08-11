Roma di Capitale rallisinde Burak Çukurova imzası

BMW M850i ilk testinde lüksü ve gücüyle beğenimizi kazandı. Bu bir spor otomobil. En azından BMW öyle söylüyor! Bu tartışılabilir ama öncelikle, ağırlığı neredeyse 2 ton olan M850i’nin, onu çok güvenli, atak ve hızlı yapan çok sayıda teknolojiyle yüklü olduğunu kabul etmek gerekiyor. Haberin devamı Auto SHOW Dergi Mart sayısında.