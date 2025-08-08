Şaşırtan hız: 320 km/s ile radara yakalandı! İşte cezası

Alman polisi, Berlin’in batısındaki otobanda 320 km’nin üzerinde seyreden bir sürücünün, hız limiti olan 120 km’yi aştığını söyledi. Daha önce hız limitini ihlal eden 200 km’yi aştığı için de rekor kırdığını açıkladı. Kimliği bilinmeyen hız tutkunu, 28 Temmuz’da Burg yakınlarındaki A2 otoyolunda yarışırken yakalandı.

Üç ay boyunca araç kullanamayacak

CNN’in haberine göre; Magdeburg polisi Salı günü yaptığı açıklamada, sürücüye 1.043 dolar para cezası verildiğini, ehliyetinden iki ceza puanının silindiğini ve üç ay boyunca araç kullanmaktan men edildiğini söyledi. Polis, ihlali tespit eden cihazın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız olarak 321 kilometre/saat ölçüm yaptığını bildirdi.

Kimliği ve yaşı açıklanmayan sürücünün Porsche Panamera marka aracıyla temmuz ayı sonunda yaptığı hız ihlali, polis tarafından duyuruldu.