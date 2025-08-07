Terlikle araba kullanmak yasak mı, cezası var mı?

2025 yılı itibarıyla bu tür bir ihlalde uygulanabilecek ceza miktarı 2,168TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kaza Riskleri ve Uzman Uyarıları

Terlikle araç kullanmak, doğrudan bir yasak olmasa da ciddi kaza risklerini beraberinde getirmektedir. Uzmanlar ve kaza eksperleri, terliğin pedallara sıkışması, ayağın pedaldan kayması veya ani fren anında terliğin ayaktan fırlaması gibi durumların sürücünün kontrolünü kaybetmesine ve kazalara yol açabileceğine dikkat çekmektedir. Özellikle acil durumlarda, terliğin yeterli pedal hakimiyeti sağlamaması, hayati sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, bir kaza durumunda terlikle araç kullanıldığı tespit edilirse, bu durum mahkeme aşamasında sürücünün aleyhine delil olarak kullanılabilir ve sigorta şirketleri kasko ödemelerinde sorun çıkarabilir.