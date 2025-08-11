Tesla Türkiye, Model Y için yeni envanter listeleme tarihi paylaştı

Tesla Türkiye, fiyat artışına rağmen talebin düşmediği Model Y için yeni envanter listeleme tarihi paylaştı.

Yapılan resmi açıklamada şunlara yer verildi:

“Bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30 tarihinde gerçekleştirilecektir. (bu, Ekim ayı öncesinde son listeleme tarihidir). Lütfen, eşleşmesi kalkan araçların hafta içi her gün saat 18:00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceğini unutmayınız. Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine özel bir teşekkür olarak, Enhanced Autopilot (EAP)’ı sınırlı süre için yarı fiyatına sunmaktan heyecan duyuyoruz. 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında EAP, 57.500 TL + KDV fiyatıyla sunulacaktır!”