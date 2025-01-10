Tesla, yenilenmiş Model Y’yi, ABD’den önce Çin’de tanıttı

Amerikan elektrikli otomobil markası Tesla, ülkemizde de satılan Model Y’nin yenilenmiş halini tanıttı. Yeni model tanıtımı, ABD’den önce, Tesla China tarafından yapıldı. Bilindiği gibi Tesla’nın Şangay şehir yakınlarında Gigafactory yatırımı var ve bu fabrikada 2019’dan beri Model 3 ve Model Y üretiliyor. Tesla Gigafactory Shanghai’ın yıllık üretim kapasitesi 750.000 ünite. Gigafactory’nin yakınlarında yine Tesla’nın Supercharger şarj istasyonlarının üretildiği başka bir tesis daha bulunuyor.

Tesla, küresel anlamda en çok satan modeli olan Model Y’nin tanıtımı için neden Çin’i seçti, bunu bilmiyoruz. Berlin’deki veya Amerika’daki fabrikalarda bu tanıtım yapılmadı. Bunun nedeni yeni model Y’nin ilk olarak Şangay’da üretileceği, Avrupa ve ABD’deki fabrikalarının bunu takip edecek olması olabilir. Model Y hem dünyada, hem de Çin’de 2023’te en çok satan modellerden biri olmuştu. Ancak 2024’te Model 3 sedan modeli, SUV modelden bir yıl önce yenilenmesine rağmen, eskiyen Model Y bir yıl daha mevcut haliyle satılmaya devam etti.

Model Y’nin 2024’te biraz nefesi kesildi ve Çin’de, BYD’nin Qin Plus sedan elektrikli modelinin ardından, satışlarda ikinci sıraya düştü. Ayrıca BYD, Qin Plus sedan modelini geçtiğimiz ay yenileyerek 2025 için rekabete hazır hale getirdi. Tesla’nın Çin’deki Model Y satışları da düşüş gösterdi, 2024’ün ilk 11 ayında, 418 bin adet Model Y sattı. Tüm bu gelişmeler ve mevcut Model Y’nin artık iyice yaşlanmış bir model olması, yani Tesla’nın üzerindeki üretim ve satış baskısı, aracı Çin’de beklenenden önce, piyasaya erken verme konusunda acele ettirmiş olabilir. Yeni araç Mart ayında Çin’de satışa çıkacak. İnternet dünyasında Juniper kod ismiyle anılan yeni Model Y’nin geliştirilmiş özelliklerine daha yakından bakalım.

JUNIPER SONUNDA GELDİ

Uzun süredir beklenen ve internet camiasında Juniper kod adıyla anılan yeni Model Y nihayet resmi olarak gözler önüne serildi. İlk tanıtım, ABD’den önce, Çin tarafından geldi. Yeni Model Y Mart 2025’te Çin’de piyasaya çıkacak. İki donanım seviyesi olacak, Çin fiyatları 263.000 ile 303.000 yuan arasında değişiyor yani (36.000 ile 41.400 USD arasında). Tesla’nın yeni model geçişiyle birlikte fiyatlara epey bir zam yaptığı görülüyor. Oysa fiyatların ucuzlaması öngörülüyordu. Muhtemelen seriye eklenmesi beklenen giriş modeli Model Q için seviyenin altlarında yer açmak istiyor Tesla.

CBYTRUCK YÜZLÜ MODEL Y

Yeni Tesla için ilk gelen yorumlar, yeni SUV’un, Tesla’nın kamyoneti Cybertruck’ın ön yüzünü ve öndeki ince LED ışık çizgisini yani kamyonet karakterini aldığı yolunda, yorumu size kalmış tabii. Farlar ise ön tamponların üzerine oturtulmuş. Ön tamponda ve ön yüzde yapılan değişimlerle rüzgar sürtünme katsayısı 0.23’den 0.22’ye düşürülmüş. Arkada ise tek bir stop lambası çizgisi ve ördek kuyruğu şeklinde bir spoyler var. Ayrıca arkada daha sportif bir tampon yer alıyor. 19 ve 20 inçlik yeni jant tasarımları, yeni kapı kolları ve yeni bir mavi renk de dıştaki diğer yeni detaylar arasında. Araç 47 mm uzamış. Yeni boyutları 4797/1920/1624 mm olmuş. Dingil mesafesi ise 2890 mm.

MENZİL

Arkadan itişli versiyon 62,5 kWh kapasiteli bir batarya paketinden güç alıyor ve CLTC menzili 593 kilometreye çıkıyor; selefinin 554 kilometrelik menziline göre 39 kilometre daha uzun. Bu versiyon 0’dan 100 kilometre hıza 5,3 saniyede ulaşabiliyor. Açıklanan bu performans da selefinin 5,9 saniyelik performansından daha iyi.

Uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyon, 78,4 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle çalışıyor ve selefinin 688 kilometrelik menziline göre 31 kilometrelik artışla 719 kilometrelik bir CLTC menziline sahip. Tesla, bunun tarihin en uzun menzilli Model Y’si olduğunu söylüyor.