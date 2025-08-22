Togg T10F ilk kez kamuflajsız görüntülendi: İşte satış tarihi, menzil ve teknik özellikler

Yerli otomobil Togg’un sedan fastback modeli T10F, farklı iklim ve yol koşullarında yapılan sürüş testlerini başarıyla tamamladı. Togg, merakla beklenen modelin ilk kez kamuflajsız görüntülerini resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yayınlanan videoda aracın kapı kolundan kokpit tasarımına kadar tüm detayları net bir şekilde görülebiliyor.
Togg T10F, Eylül ayında ön siparişe açılacak ve ilk teslimatlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. Yeni modelin küresel tanıtımı ise 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility fuarında gerçekleştirilecek.
İki batarya seçeneği, 623 km’ye kadar menzil
Togg T10F, iki farklı batarya seçeneğiyle pazara sunulacak:
- 52,4 kWsa batarya: 350 km menzil
- 88,5 kWsa batarya: 623 km menzil
Performans tarafında ise tek motorlu arkadan itişli versiyon, 160 kW (218 PS) güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşıyor. Çift motorlu dört çeker versiyon ise 320 kW (435 PS) güç, 700 Nm tork ve sadece 4,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle dikkat çekiyor.
41,3 inçlik ekran deneyimi
Araçta toplam 41,3 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor:
- 12,3 inç dijital gösterge paneli
- 29 inç merkezi ekran
- 8 inç ek kontrol ekranı
Snapdragon işlemci destekli yüksek hızlı bağlantı, Trumore uygulaması ve yapay zeka tabanlı akıllı sistemler, aracın teknoloji altyapısını güçlendiriyor.
T10F, 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 28 dakikada doldurabiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle to Load) özelliği ile harici cihazlara enerji aktarımı yapılabiliyor.
İşte Togg T10F’in detaylı tanıtım videosu
Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.
Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın.#Togg #T10F #BirOtomobildenFazlası pic.twitter.com/tyL78kSheL
— Togg (@Togg2022) August 22, 2025