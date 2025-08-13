Togg T10F ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi belli oldu

Togg’un sedan modeli olan Togg T10F’nin ön sipariş tarihi ve ne zaman yollarda olacağı resmen belli oldu.

Togg’un X’teki sosyal medya hesabından İsveç’te yapılan teste ilişkin video paylaşıldı.

Paylaşımda “Konum: Arjeplog, İsveç… Sıcaklık: -30 Togg #T10F, Arjeplog’daki Colmis Test Pisti’nde, zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı. Üst düzey performansı, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla Togg T10F tüm engelleri aştı” denildi.

Bir kullanıcının soru mesajı üzerine ise ToggCare hesabından ön sipariş tarihi duyuruldu.

Kullanıcıya verilen yanıtta “Merhaba, Eylül ayı başında T10F’ler tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır” denildi.