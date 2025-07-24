Togg T10X fiyatı ne kadar olacak?… İşte yeni ÖTV ile tahmini fiyat listesi

Elektrikli otomobiller için geçerli olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişiklikle birlikte Togg T10X modellerinin fiyatları da güncellendi. Yeni düzenlemeye göre, elektrikli araçların motor gücü ve matrah değeri baz alınarak farklı ÖTV oranları uygulanıyor.

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni ÖTV Oranları:

Motor Gücü 160 kW ve Altı:

Matrah değeri 1 milyon 650 bin TL ve altı olan araçlar için ÖTV oranı: %25

Matrah değeri 1 milyon 650 bin TL’den yüksek olan araçlar için ÖTV oranı: %55

Motor Gücü 160 kW ve Üstü:

Matrah değeri 1 milyon 650 bin TL’nin altında olan araçlar için ÖTV oranı: %65

Matrah değeri 1 milyon 650 bin TL’nin üzerinde olan araçlar için ÖTV oranı: %75

Bu yeni oranlar doğrultusunda Togg T10X modellerinin güncel fiyatları şu şekilde belirlendi:

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL’den 1 milyon 636 bin 363 TL’ye yükseldi.

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL’den 1 milyon 909 bin 89 TL’ye yükseldi.

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL’den 2 milyon 79 bin 543 TL’ye yükseldi.