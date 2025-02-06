Toyota, Şubat 2025 kampanyası duyurdu

Toyota, şubat ayına ilişkin finasman seçeneklerini yurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın ÖTV muafiyetine uygun yerli modelleri arasında Toyota C-HR Hybrid, Corolla Hybrid ve Corolla Benzinli modelleri bulunuyor.

Corolla Benzinli modelinde 290 bin lira indirim seçeneğiyle birlikte 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Corolla Sedan’ın tam hibrit versiyonu ise 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Corolla Cross Hybrid modeli 300 bin liraya kadar indirim seçeneğiyle birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Hilux modeli 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Proace City modeli 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla, Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Proace City Cargo müşterileri için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği sunuluyor.