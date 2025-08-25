Trafik sigortasında neler değişti, uygulama nasıl olacak? İşte, detaylar…

Yayınlanan yeni genelge ile trafik sigortasında araç sahipliğinden trafik poliçesi yenileme dönemine, araç alım satımındaki referans poliçeye kadar birçok alanda değişiklikler yapıldı. Peki, trafik sigortasında neler değişti?

SEDDK, yayınladığı genelge ile trafik sigortasında değişikliğe gitti. SEDDK, trafik sigortasının uygulanmasına ilişkin genelgede değişiklik yapılmasına dair yeni bir genelge yayınladı. Yeni genelge ile araç sahipliğinden trafik poliçesi yenileme dönemine, araç alım satımındaki referans poliçeye kadar birçok alanda değişiklikler yapıldı. Yeni uygulama 1 Ocak 2026’de başlayacak. Peki, yeni düzenleme ile neler değişti?

Yeni Genelgedeki Madde:

Gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınır. 26 Aralık 2024 tarihli ve 2024/35 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında tanzim edilen kısa süreli poliçeler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

ARAÇ ALIM SATIMINDA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni Genelgedeki Madde:

Yürürlükte olan poliçe, vadesinin sona ereceği tarihin 14 gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemez. Poliçe aynı araç grubuna ait poliçe için referans gösterilebilir. İşletenin mevcut aracına/araçlarına ilişkin yürürlükte olan poliçenin vadesi içerisinde edindiği yeni araca referans gösterilmeksizin poliçe düzenlenmesi durumunda ve mevcut aracına/araçlarına ilişkin poliçenin bu Genelge hükümleri çerçevesinde sonlandırılması halinde mevcut aracına/araçlarına ilişkin sonlandırılan poliçe, yeni edindiği aracın bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçeye referans gösterilir. Mevcut araç ile yeni aracın poliçelerine gelen tüm hasarlar basamak hesabında ayrıca dikkate alınır. Yeni poliçenin yürürlük tarihi itibarıyla, sona erme tarihinden itibaren 10 yıldan fazla süre geçmiş poliçeler referans gösterilemez. Her poliçe bir defa referans gösterilebilir. Sona erme zamanı aynı olan referans gösterilebilir birden fazla poliçenin bulunması halinde sigortalı açısından en avantajlı olan poliçe dikkate alınır.

POLİÇE YENİLEMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Genelgedeki Madde:

Trafik sigortası poliçesi tanzim edildikten sonra referans poliçeye ilişkin hasar bildirimi yapılması halinde bir sonraki yenileme döneminde tanzim edilecek poliçenin basamağı söz konusu hasar bildirimi dikkate alınarak tespit edilir.