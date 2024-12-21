Trump tarifleri otomotivi zorlayacak

Trump’ın 2025 başında görevi devralmasıyla birlikte, otomotiv sektöründe işler biraz değişecek. Kuzey Amerika pazarında zaten işler biraz karışıktı. Ancak yeni dönemde, bu değişikliklerin sadece Kuzey Amerika’yı değil, global otomotiv endüstrisini de etkileyecek sonuçları olacak.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show

Trump’ın yeniden başkan seçilmesiyle, 2025’ten itibaren uygulamaya başlayacağı şahin politikaların otomotiv sektörüne, özellikle de Avrupa pazarına da etkileri olacak. Trump, Meksika ve Kanada dahil olmak üzere, tüm yabancı ülkelerden gelecek ürünlere gümrük tarifelerini yükselteceğini açıklıyor. Bu Meksika’ya yatırım yapan, burada üretip ABD’ye araç gönderen Alman markalarını önemli oranda etkileyecek. Stellantis de bu uygulamadan ciddi şekilde etkilenecek, hatta CEO Carlos Tavares, Trump gelmeden önce, emeklilik süresinden bir yıl önce görevini bıraktı. Zaten Avrupa pazarında bir daralma yaşanırken, Atlantik’in diğer tarafında yaşanan olumsuz gelişmeler, 2025 yılında hem Avrupa, hem de Türkiye otomotiv endüstrisini derinden etkileyecek.

Trump sadece komşu Kuzey Amerika ülkelerinden değil, BRIC ülkeleri, Avrupa ve Uzak Doğu’dan gelen tüm mallara olan tarifeleri yükseltecek. Yakın zaman önce Trump, BRIC ülkelerini, kendi para birimlerini oluşturmalarına karşı, gümrük tarifesini % 100’e çıkarmakla tehdit etmişti. Yani aslında yıllardır dış ticaret açığı veren ABD, artık dünya ticaretine karşı kalkanlarını kuşatıyor. Bunun anlamı ise, bir yolunu bulup ABD pazarına girmek isteyen Çinli otomobil üreticilerinin, bir dönem daha beklemek zorunda kalabilecekleri olabilir.

Trump’ın Meksika ve Kanada’dan gelecek tüm mallara getireceği yeni tarifelerle, gümrük vergisi %25 olacak. Bu fiyat artışı burada üretilip ABD’ye giren otomobillere de yansıyacak. ABD pazarına gelişi ve fiyatları etkilenecek modellerden bazıları ise beygir gücü meraklılarının severek kullandıkları güçlü versiyonlar. Bu modellerden bazıları için fiyat analizi yapılmış. Örneğin Audi’nin Meksika’da üretilecek SQ5 modelinin güncel fiyatı 60.000 USD ama 2025’te fiyatının 75.000 USD’a yükselmesi bekleniyor. Meksika ve Kanada’da üretilip ABD’deki fiyatları ve satışları etkilenecek diğer modeller ise şunlar; BMW M2 ve M3, Dodge Charger, Ford Bronco, Mustang, Toyota Tacoma, Volkswagen Tacoma.