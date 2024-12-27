Trump yönetimi, Biden’ın EV planlarına ne yapacak?

Kasım ayında yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Biden yönetiminin Elektrikli Araçlar için olan yatırımlarının üzerini çizmeyi mi planlıyor? Trump’ın geçiş takımının, otomotiv endüstrisi için hazırladığı 100 günlük strateji planları arasında, Biden yönetimi döneminde şarj altyapısına ayrılan yatırım fonlarının (7,5 milyar USD) durdurulması, kullanılmayan fonların geri alınarak ulusal savunma önceliklerini desteklemek için tahsis edilmesi, elektrikli araç satın alımındaki 7.500 USD’lık vergi teşviklerinin kaldırılması gibi maddelerin yer alacağı tahmin ediliyor. 7.500 USD’lık vergi kredisinin tamamının geri alınması, zaten düşmekte olan elektrikli otomobil satışlarına ve Tesla, Rivian gibi saf elektrikli markalara olumsuz bir etki yapacaktır.

Hırant KASAPOĞLU / Auto Show

Ayrıca Trump yönetiminin Çin yapımı EV araçlara, bataryalara ve bunların bileşenlerine karşı çıktığı zaten biliniyor. Geçiş ekibinin Trump’a sunduğu oto endüstrisine ilişkin önerileri arasında, ABD üretimi batarya ve komponentlerin geliştirilmesi ve üretimi, pil yapımı için gerekli, kritik mineral ve malzemelerin tedarik zincirinin güvence altına alınması gibi maddeler de var. Geçiş takımının raporu ayrıca, 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni emisyon regülasyonun askıya alınarak 2019 şartnamesine geri dönülmesini de öneriyor. Bu durum gerçekleşirse, 2025 normuna göre araç emisyonlarının yüzde 25’e kadar artmasına izin verilecek, yakıt ekonomisi standartları da yüzde 15 kadar geri çekilecek. Ayrıca raporda, Kaliforniya eyaletinin kendi emisyon standartlarını belirlemesine de engel olunması da öneriliyor. Kaliforniya eyaleti, 2025’ten itibaren, sadece fosil yakıtla çalışan yeni araçların satışına kısıtlama getirip, 2035’e kadar kademeli geçiş yapacak. Kaliforniya eyaletinin planı Çevre Koruma Ajansı EPA’nın da onayını aldı. Ama Trump yönetimi iş başına geldiğinde bu kararı iptal edebilir. Oysa Kaliforniya’nın 2025 içten yanmalı yasağı kararına 11 komşu eyalet de destek vermişti.

Trump yönetimi 20 Ocak’ta iş başına geldiğinde, Amerikan otomotiv endüstrisini ve otomobil kullanıcılarını, yeni gümrük duvarları ve yeni emisyon regülasyonları ile güçlü bir değişim rüzgarı bekliyor olabilir.