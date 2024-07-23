Xiaomi bu kez SU7 Ultra’yı tanıttı: Rekoru kırabilecek mi?

Yeni Skoda Yeti 2017 sonunda piyasaya çıkacak. Çek SUV’unun İspanyol Seat Ateca ile aynı altyapıya sahip olacak ve güncel versiyondan çok daha çekici görünecek. Geleceğin Golf SUV’u T-CRossve Audi Q2 de aynı parça havuzunu kullanıyor. Yeti II’de 125-220 HP arasında güce sahip benzinli ve 120-184 HP arasında güce sahip dizel motor seçenekleri sunulacak. Plug-ih hibrid […]