Xiaomi Ultra Avrupa’ya yöneliyor

Telefon üreticisi Xiaomi, geçen yıl Mart ayında, ilk otomobili SU7 sedanı pazara sürmüştü. Hatta geçen yıl Pekin Otomobil Fuarı ziyaretimizin öncesinde, bu aracı Pekin sokaklarında kullanan tek Türk gazeteci olmuştuk.

Hırant KASAPOĞLU / Auto SHOW

Xiaomi, o tarihten itibaren, ayda 20 bin araç teslim etmeyi başardı. Bu yılın ortasında ise ikinci gövde modeli olan bir SUV’u, yani YU7’yi pazara sürecek. Bu dönemde fabrikanın kapasitesi de ikiye katlanarak yıllık 300 bin adede ulaşacak. Zaten Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, 2024 sonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, 2025’te satışlarını ikiye katlamayı hedeflediklerini söylemişti.

2025’te Xiaomi’nin otomobil bölümü, YU7’nin yanı sıra bir diğer modeli daha piyasaya sürdü. Geçtiğimiz yazın sonunda tanıtılan, süper güçlü Ultra modeli, Ekim ayında da Nürnburgring Pisti’nde bir rekor denemesine de katıldı. Uzun süre ön haberleri yapılan Ultra, nihayet Şubat ayı sonunda ön siparişe açıldı ve 2 saatte 10.000 adet satarak, bir yıllık satış hedefini doldurdu. SU7 için 6-8 ay kadar bir bekleme süresi yazan Xiaomi, görünen o ki, Ultra için yeni gelecek talepleri karşılayamayacak. İlk teslimatlar ise Nisan ayında başlayacak.

Xiaomi, ön lansman döneminde 112.000 USD olarak açıkladığı aracın fiyatında 39.000 USD kadar indirim yaparak fiyatı geçici olarak 73.000 USD’a düşürdü. 1526 HP’lik bir sporcu için oldukça iyi bir fiyat gibi görünüyor (SU7 Max versiyonunun iki misli kadar). Lei Jun bunu şu cümlelerle açıklıyor; “Hedefimiz lüks otomobilleri erişilebilir kılmak”. Toplam 3 elektrik motorunun yer aldığı SU7 Ultra, 1526 HP güce sahip, 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin hemen altında, 359 km/s son sürati ile de görebildiğimiz kadarıyla, en hızlı elektrikli otomobillerden biri.

Dün Barcelona’da kapılarını açan Mobile World Congress’e katılan Xiaomi, yeni mobil cihazlarıyla birlikte, SU7 Ultra aracını da Avrupa’ya tanıttı. Lei Jun, 2030 yılından önce Avrupa’yı Xiaomi otomobilleriyle buluşturmak istiyor. Bazı Avrupa pazarlarına küçük partiler halinde araç satmayı hedefliyor. Xiaomi Türkiye de SU7 ve YU7’yi 2026’da Türkiye’ye getirmek istiyor. Bakalım zaman bize ne gösterecek.