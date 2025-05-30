Xiaomi ve Tesla Arasındaki Rekabet Kızışıyor: YU7 Pekin’de Görücüye Çıktı

Elektrikli araç pazarındaki rekabet giderek ısınıyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Elon Musk’ın Tesla’sıyla olan çekişmesini yeni modeli YU7’yi Pekin’deki 13 showroom’da sergileyerek bir üst seviyeye taşıdı. YU7 için siparişler temmuz ayında alınmaya başlanacak.

Xiaomi’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü SU7 sedan modeli, aralık ayından bu yana aylık bazda Tesla’nın Model 3’ünden daha fazla satarak dikkat çekiyor. Analistler, YU7’nin de Tesla’nın en çok satan aracı olan Model Y’ye ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.

Tesla’dan Otonom Sürüş Hamlesi

Elon Musk ise bu rekabet ortamında Tesla’nın otonom sürüş teknolojisine odaklandığını duyurdu. Musk, Teksas’ta sürücüsüz Model Y araçlarını test ettiklerini ve ilk üniteyi haziran ayında teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu hamle, Tesla’nın otonom sürüş alanındaki liderliğini pekiştirme çabası olarak görülüyor.

Xiaomi’nin Satışları ve Yaşanan Sorunlar

Çin’in oldukça rekabetçi elektrikli araç piyasasına görece yeni giren Xiaomi, son dönemde yeni elektrikli araç siparişlerinde bir düşüş eğilimi yaşıyor. Mart ayında otoyolda yaşanan ve can kaybına neden olan bir kaza hakkında soruşturma başlatılması ve SU7’nin sürüş yardım modunun olayla ilişkili olduğu iddiaları bu duruma etki etmiş olabilir. Ayrıca Xiaomi, müşterilerin “yanlış reklam” şikayetleri üzerine pazarlama stratejilerindeki “yeterince net olmayan” kısımlar için özür dilemişti.

Xiaomi’nin Müşteri Anlayışı

Pekin’deki ana Xiaomi showroom’unu ziyaret eden 34 yaşındaki teknoloji çalışanı Liu Jiaxing, YU7’nin tarzını ve rengini beğendiğini ifade etti. Liu, Xiaomi araçlarının şirketin kendi cihazları ve akıllı ev aletleriyle bağlantı kurabilmesinin de bir avantaj olduğunu düşünüyor. Ona göre bu durum, Xiaomi’nin Çinli müşterileri daha iyi anladığının bir göstergesi.