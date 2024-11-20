Yeni bir Çinli sedan Türkiye’ye geliyor

Çinli üretici Chery, bugün basın mensuplarıyla yaptığı bir online toplantıda, şık D Sedan modeli Arrizo 8’i, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye pazarına vermeyi planladığını açıkladı.
Hırant KASAPOĞLU / Auto SHOW
Geçtiğimiz yılın Mart ayı sonunda pazara, 3 farklı SUV modeliyle giren Chery, 2023’te 8 ayda 40 bin, 2024’ün ilk 10 ayında ise 50 bin SUV sattı. Türkiye yollarında 2 yılda 90 bin Chery aracının dolaşıyor olması, Chery marka bilinirliğine olumlu katkı sağladı. Araçların sürekli yenilenmesi, şık tasarımlara sahip olması ve en son teknolojiyle donatılması da Chery marka imajını kısa sürede yükseltti.
Şimdi Chery, SUV modellerle kazandığı bu avantajı, Sedan segmentine de yaymak ve Türkiye’de toplam pazarın dörtte birini kapsayan sedan pazarından da pay almak istiyor. Bu nedenle de sedan sınıfta, markanın amiral gemisi olan Arrizo 8’i Türkiye’ye getirme kararı almış durumdalar. Eğer herşey yolunda giderse, aracın Şubat veya Mart aylarında Türkiye pazarına tanıtılması planlanıyor.
Şarj edilebilir PHEV motoru da olacak
Chery’nin NEV araçlar için geliştirdiği M1X platformu üzerine inşa edilen Arrizo 8, Türkiye’ye 2 farklı motorizasyonla gelecek. Bunlardan biri 1.6 TGDI (105 kW/143 HP) turbo benzinli motor olacak, maksimum tork 215 Nm, ortalama tüketim ise 5,3 lt/100 km. Bu versiyonda 5’nci nesil Acteco motora yer verilmiş. Diğer versiyon ise PHEV yani dışarıdan kablo bağlayarak şarj edilebilen hibrid teknolojisine sahip olacak. PHEV versiyondaki yakıt tüketimi ise 4,2 lt/100 km’ya (NEDC) kadar iniyor. Teknik değerleri tam olarak açıklanmasa da birtakım ham verilere ulaştık, kesin verileri ve WLTP ölçümlerini, araç Türkiye pazarına sunulduğunda alacağız. PHEV teknolojisinde Miller çevrimli 1.5 TGDI (115 KW/155 HP) benzinli motora, 150 kW (204 HP) gücündeki elektrik motoru eşlik ediyor, toplam güç 300 HP’nin üzerinde olacak. DHT Super Electric Hybrid ismi verilen bu teknolojide, elektrik motoru 16 bin devire çıkabiliyor, sadece elektrik motorunun ürettiği tork 310 Nm, toplam tork ise 530 Nm’ye ulaşıyor.
Toplam menzil 1200 km
Dışarıdan prizle şarj edilen PHEV teknolojisi sayesinde Arrizo 8’in menzili 1.200 km’ye ulaşıyor, sadece elektrik bataryalarındaki enerjiyle ise 105 km boyunca EV modda seyahat etmek mümkün. Yani eğer aracı sürekli şehir içinde kullanıyorsanız ve evde veya işyerinde şarj olanağına sahipseniz, araca uzun süre akaryakıt doldurmadan kullanabilir ve elektrikli otomobilin şehir içerisinde sunduğu konforu yaşayabilirsiniz. Öte yandan ani bir iş seyahati için şehirlerarası yolculuğa çıkmanız gerekince de, aracı benzinli bir otomobil gibi kullanıp, hatta depoyu bir kere doldurup, 1200 km boyunca akaryakıt istasyonuna uğramadan yolunuza devam edebilirsiniz. Örneğin sabah İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkabilir, Ankara’da toplantınıza katılıp akşama da İstanbul’a geri dönebilirsiniz ve PHEV teknolojisi sayesinde bu seyahati tek depoyla bitirebilirsiniz. Ayrıca PHEV sistemin bataryası hızlı şarjı da destekliyor, böylece bataryaları 19 dk’da yüzde 30’dan yüzde 80 seviyesine kadar doldurmak mümkün oluyor.
Sedan sınıfta Chery’nin amiral gemisi olacak
D segmentte yer alacak yeni Arrizo 8 sedan araç, tıpkı Tiggo 8 Pro Max gibi, Chery’nin bir diğer amiral gemisi modeli olacak, donanım ve konfor olarak Tiggo 8 Pro Max ile rahatlıkla karşılaştırılabilecek. Chery Arrizo 8’i “Business Sedan” diye adlandırıyor yani iş dünyasının otomobili. Otomobilde hem önde, hem arkada LED’ler kullanılmış. Işık imzası otomobilin statüsüne uygun. Chery pazarlamacılarına göre hedef kitle, 35 yaş kuşağında, şehirli ve iyi eğitimli, iş dünyasındaki seçkin erkekler. Kadın kullanıcı oranı sadece yüzde 25 olarak hedefleniyor.
Bu şık sedanın basık ve uzun silüetinde aerodinamik yapı gizli, uzunluk 4,75 m, dingil açıklığı ise 2,77 m. Bu sayede ön ve arka koltuklarda cömert mesafeler var. Ayrıca araçta geniş bir sunroof yer alıyor. Kokpitte, Tiggo serisinde de yer alan, 24,6 inç’lik uzunlamasına ekran kullanılmış. Ayrıca Sony ses sistemi, 8 hoparlör, iç mekanda bolca krom kaplama Arrizo’nun öne çıkan konfor donanımları. İçten yanmalı versiyonda 2 donanım seçeneği olacak, PHEV’de tek donanım paketi bulunacak.
Araçta yer alan güvenlik ekipmanları da eksiksiz görünüyor; 10 havayastığı, 18 farklı Adas fonksiyonu, Bosch IPB akıllı fren sistemi standart olarak sunulacak.
Corolla ve Civic’e meydan okuyacak
Chery, Arrizo 8’i business sedan olarak konumluyor, fiyat seviyesi şu an belirlenmiş değil. Aracın Türkiye pazarındaki rakiplerini ise Corolla Sedan ve Civic Sedan olarak belirlemişler. Her ne kadar bu rakipler C segmentte olsa da, Arrizo’nun hedeflediği fiyat skalası hedeflenen rakiplere göre az çok belli oluyor. Öte yandan bu segmentte ve bu fiyat skalasında PHEV sedan bildiğimiz kadarıyla rakipsiz olacak. Chery ilk etapta 2025 yılı için sedan serisinin en büyük modeli modelini Türkiye’ye getiriyor. Arrizo serisinin daha uygun fiyatlı 5 ve 6 modelleri ise sonraki yıllarda listeye girebilir. Tabi ki herşey Arrizo 8’in başarısına ve Türkiye’deki sedan segmentinin büyüklüğüne bağlı.
Öte yandan ülkemizde regülasyonlar ve ithalat rejimleri çok sık değişebildiği için, yine de araçlar Türkiye’ye gelene kadar, bu açıklamalara ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. 1 Ocak sabahı hangi regülasyon değişikliğine uyanacağımızı şimdiden bilemiyoruz.
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