Yeni Citroen C3 Aircross Mayıs’ta geliyor: İnceledik

Citroen’in B SUV sınıfındaki başarılı oyuncusu C3 Aircross tepeden tırnağa yenilendi. Yeni C3 Aircross Mayıs ayında Türkiye pazarına, biri elektrikli, diğeri hibrit olmak üzere, iki çevreci güç ünitesiyle gelecek.

Hırant KASAPOĞLU / Auto Show Dergisi

Araziye çıkmaya uygun, sert bir tasarıma ve gövde eklentilerine sahip olan C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa, 1,66 metre yüksekliğe ve 2,67 metre dingil mesafesine sahip. Bu boyutlarıyla, B segmenti için genişçe bir iç mekan sunuyor. Hatta araçta bu yenilemeyle birlikte, 7 koltuk seçeneği de sunuluyor.

Güç üniteleri arasında yeni nesil hibrit seçenek, 1,2 lt, Turbo, Miller çevrimli PureTech motorla, 21 kW’lık bir elektrik motorunun bileşiminden oluşuyor. Bu ünitenin maksimum gücü 136 HP. Aracın son hızı 193 km/s ve 0-100 km/S hızlanması 8,8 sn. İkinci bir güç ünitesi ise ekonomik bir elektrikli versiyon. 83 kW (113 HP) elektrik motoru ve 44 kWh LFP bataryadan oluşan sistem, şehir içinde yeterli performans ve menzili sunabilecek. Elektrikli menzil 310 km, şehir içi menzili ise 400 km.