ALPINE A290 Paris’te İnceledik

Auto Show arşivinden /

Fransız Alpine markasının ilk elektrikli modeli A290, 13 Haziran 2024’teki Le Mans 24 Saat yarışlarında tanıtıldı. Motorsporları geleneğinden gelen Alpine markasının, ilk elektrikli modeli için de sportif detaylar geliştirmesi çok normal. Hem dış, hem iç tasarımdaki bu sportif detaylarla A290, pistlerdeki Alpine DNA’sını ve sportif heyecanı, şehir içinde dinamik sürüş keyfine dönüştürüyor. 180 HP ve 220 HP’lik elektrikli motor seçenekleri bulunan, önden çekişli A290, 52 kWh’lik bataryasıyla 380 km menzil (WLTP) sunuyor. Alpine markasının Dream Garage olarak adlandırılan elektrikli serisinin ilk modeli olan A290, 1.5 tonun altındaki ağırlığı ve 220 HP’lik versiyonuyla 6,4 sn’lik 0-100 km/s hızlanma performansına sahip. Sportif performansı artırmak için kalkış kontrolu olan launch control sistemiyle donatılan araçta, ayrıca direksiyon üzerindeki bir düğmeden kumanda edilen OV (Overtake) sistemi yer alıyor ve araca anlık bir güç artışı sağlıyor.