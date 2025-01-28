Çin’li Premium Jaecoo’yu arazide test ettik

Çin’in yeni Premium markası Jaecoo’nun, J7 Evolve 4×4 modelini, arazide test ettik. Test sürüşünü GÜSEM güvenli sürüş ve off-road uzmanı Yener Gülünay ile birlikte, İstanbul Kayışdağı’nın zirvesinde gerçekleştirdik. Araçta standart donanımda asfalt lastikleri bulunduğu için, çok derin sulara veya sert arazi koşullarına girmesek de, aracın kabiliyetlerini ve 4×4 çekiş sisteminin limitlerini gözlemleyebileceğimiz, bozuk orman yollarında ve toprak zeminde test sürüşünü gerçekleştirdik. Jaecoo 7, 7 farklı sürüş modu, sürekli 4×4 çekiş sistemi, araziye uygun yaklaşma ve uzaklaşma açıları sayesinde bu zemin şartlarının üstesinden gelmeyi başardı. Jaecoo çekimlerimizde Sony A7 2 SLR kameranın yanı sıra go-pro aksiyon kamera ve dji Mavic drone kamera da kullandık.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show

Jaecoo nasıl bir araç?

Çin’in parlayan yeni markalarından Jaecoo, arazideki sürüş kabiliyeti, 4×4 çekiş sistemi, off-road’a özel geliştirilmiş sürüş modlarıyla fark yaratmak istiyor. Biz de bu aracı, güvenli sürüş ve off-road uzmanı Yener Gülünay’la birlikte, hafif arazi şartlarında test ettik. Jaecoo 7, şehir içinde konforlu sürüş sağlamak üzere, asfalt lastikleriyle donatılmış olduğu için, aracı daha ağır zemin koşullarında denemedik. Ama AT lastiklerle araç, arazide bundan daha fazlasını sunabileceğini de gösteriyor. 145 HP’lik gücü, bu 1,7 tonluk araç için bazı durumlarda biraz düşük kalsa da, genel anlamda yeterli olabiliyor.

Sürüş modları ve kameralar arazide işe yaradı

Jaecoo 7’de, 7 farklı sürüş modu var… Bu özellik gerçekten çok kullanışlı! Şehir içi sürüşte eko veya normal mod, arazide ise tam performans gösteren off-road, kar, kum, çamur modları farklı zeminler için uygun olanı bulmanıza yardımcı oluyor. Yani ister şehirde sakin bir yolculuk, ister arazide heyecan dolu bir macera arıyorsanız, Jaecoo 7 her koşula mükemmel uyum sağlıyor. Yokuş iniş desteği HDC’nin hızı ise biraz daha yavaş ve hassas olabilirmiş. 540 derece kamera sistemi, her açıdan etrafı gösteriyor, sadece aracın etrafını değil, altını ve üstünü, yaklaşma ve uzaklaşma kör noktalarını da gösteriyor, park ederken ve dar yollarda büyük rahatlık sağlıyor. Arazide ise aracın altını göstererek kaya, taş veya toprağa vurmanızı önlüyor.

JAECOO 7’nin özellikleri

Evolve versiyonunda 4×4 çekiş sistemi

7 farklı sürüş modu (Normal, Eco, Sport, Kar, Çamur, Kum, Off-Road)

ARDIS All-Road sürüş akıllı sistemi

540 gelişmiş görüş ve kamera sistemi

14,8 inç dikey bilgi-eğlence ekranı

50 W çıkış gücünde hızlı kablosuz şarj

Ferah iç mekan, rahat koltuklar

64 renkli ambiyans aydınlatması

Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar

Büyük panoramik sunroof (1.1 m2)

8 hoparlörlü Sony ses sistemi

21 farklı ADAS sürüş destek sistemi

Şerit takip, ön çarpışma uyarı, sürücü dikkat monitörü, kör nokta tespiti ve geri sürüş yan uyarı sistemleri

JAECOO J7 Evolve, Teknik Özellikler

Motor: 4 silindirli, turbo benzinli;

Motor hacmi: 1598 cc;

Motor gücü: 145 HP,

Tork: 275 Nm;

Güç aktarımı: 4×4, 7 ileri oranlı otomatik şanzıman;

U/G/Y: 4500/1865/1680 mm;

Boş ağırlık: 1724 kg;

Bagaj hacmi: 424 lt;

0-100 km/s: 12,0 sn;

Maks. hız: 180 km/s;

Bileşik tüketim: 8,0 lt/100 km;

CO2: 182 gr/km