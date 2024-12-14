Yanımızda bu kez BYD Seal U DM-i Plug-in var l İnceleme

Auto Show’dan Hırant Kasapoğlu ve Murat Öksüz’ün yanında BYD Seal U DM-i Plug-in var. Hırant Kasapoğlu “BYD’nin çok fazla merak uyandırmasının bir nedeni, Türkiye’de bir fabrika yatırımı yapacak olması ve bu yatırımdan dolayı bir teşvik de almış olması. BYD’nin Türkiye pazarında ilk etapta 6 modeli var. Bunlardan 5’i tam elektrikli. Seal U DM-i ise Plug-in Hybrid teknolojili, yani hem benzinli, hem de elektrikli motorlarını bir arada barındıran şarj edilebilir bir model. Bu özelliğiyle diğer, saf elektrikli kardeşlerinden, fakat markanın da Türkiye’de en fazla, bu hibrit modeli satması bekleniyor” diyor. İşte modelle ilgili yorumlar:
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