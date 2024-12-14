Chery Tiggo 8 Pro Max | Çok Satan Çin’li SUV’u İnceledik

Murat Öksüz’ün yanında Chery Tiggo 8 Pro Max varChery, 2022 yılında D-SUV segmenti için Tiggo 8 Pro modelini çıkarmıştı. Pro Max versiyonu ise bu yılın başlarından itibaren piyasada görülüyor. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu. Bu rakamlar tabii ki Avrupalı diğer markaları korkutmuyor değil. Bir çok Avrupalı marka fiyatlarının baz modeli üzerine donanımlarını eklerken Chery inanılmaz donanımlarını neredeyse baz modelinde gösteriyor. İşte Murat Öksüz’ün yorumları:
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