Çin’de Chery’nin merkezine gittik, yeni TIGGO modelleri kullandık

Çinli Chery markası son 2 yılda Türkiye pazarında önemli satış başarıları kazandı. Biz de Chery’nin Çin’deki merkezi olan Wuhu şehrine gittik. Burada Chery’nin Tiggo ürün ailesi için hazırladığı 2025 yeniliklerini inceledik. Tiggo serisinden Tiggo 4 Hybrid, Tiggo 7, Tiggo 8 PHEV ve Tiggo 9 2.0 T modellerinin makyajlanmış versiyonlarını kullandık.

Hırant KASAPOĞLU / ÇİN

Tiggo 7 modelindeki yenilikleri bir önceki videomuzda yayınlamıştık. Bu yeni videomuzda ise Tiggo 4, Tiggo 8 ve Tiggo 9’u kullandık. Tiggo 4 ve Tiggo 9’un Türkiye’ye ne zaman geleceği belli değil. Tiggo 4’te yeni bir makyaj daha olacakmış, eğer gelirse muhtemelen en yeni makyajlı Tiggo 4 ülkemize gelecek. Ben Tiggo 4’ün eski bir demo versiyonunu, bir yıl kadar önce Türkiye’de, Körfez Pisti’nde de denemiştim. Geçtiğimiz aylarda Çin’de kullandığım Tiggo 4 ise çok daha rafine ve iç mekanı tamamen dijitalize bir modeldi, ayrıca HEV hibrit motora sahipti. Umarım Türkiye’ye bu dolu ekipman seviyesiyle gelir.

Tiggo 8’i ise Çin’de hem 2025 makyajlı, hem de PHEV motorla kullandım. Standart motorlu Tiggo 8’e göre çok daha güçlü olan, çift motorlu (biri turbo benzin, diğeri elektrik) Tiggo 8, yeni iç mekan iyileştirmeleriyle birlikte benden tam not aldı. Vites kolu direksiyona taşınmış, orta konsol inceltilmiş, ön yolcu için baldır destekli koltuklar, sürücü için çift hoparlörlü koltuk kafa dayanağı, 50 W’lık havalandırmalı kablosuz telefon şarjı var ve hepsinden önemlisi artık 16 inçlik merkezi büyük bir dokunmatik ekrana sahip. Umarım makyajlı Tiggo 8, PHEV motorlarla ve bu yeni donanımla, 2025 içerisinde Türkiye pazarına hızlıca sunulur.

Wuhu’da ayrıca Tiggo ailesinin amiral gemisi modeli Tiggo 9’u, 2.0 Turbo benzinli motorla denedik. Bu araç Tiggo 8’e göre 10 cm daha uzun ve daha geniş. Türkiye’ye 1,5 lt Turbo benzinli + elektrikli motorla gelirse ancak şansı olabilir ama Tiggo 8 ile aradaki fiyat dengesinin de iyi ayarlanması gerekecek.

Test ettiğimiz araçlar arasında, Chery tarafından üretilip ihraç pazarlarına gönderilmeye başlanan Exeed alt markasının Exlantix ES isimli, tek elektrik motorlu sedanı da vardı. Exlantix ES’in tek ve çift elektrik motorlu ve menzil uzatıcılı EREV versiyonları da üretiliyor. Exlantix ES’nin aerodinamik sürtünme katsayısı 0,20 cd.

Test parkurunda ayrıca Chery’nin Huawei işbirliği ve teknolojisiyle geliştirdiği Luxeed markasının S7 sedan ve R7 SUV modelleri de var. Lidar destekli bu araçlarla otonom park manevralarına katıldık.

Chery, pastanın üzerindeki çileği en sona saklamıştı. Chery’nin Ar-Ge ve çarpışma test laboratuvarında, iki adet Tiggo 9 aracın önden çarpışmasına yani crash teste canlı canlı tanıklık ettik. Araçlardan biri PHEV, diğeri içten yanmalı idi, araçların her biri 50 km/s hızla birbirlerine çarpıştırıldı. Mühendisler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, bu araçları basın mensuplarının incelemesine de izin verdiler. Sanırım Chery, çarpışma güvenliği teknolojilerinde de kendisine güveniyor. Daha önce Avrupa’ya satacağı Omoda gibi birkaç modeliyle de EuroNCAP’ten 5 yıldız derecesini almıştı.