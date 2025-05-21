Borusan Otomotiv mikrobiliteye Microlino markasıyla giriyor, İşte fiyatı ve özellikleri

BMW, MINI, Jaguar, Land Rover (Range Rover, Defender, Discovery) BMW Motorrad gibi Premium markaların Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv, marka portföyüne kattığı Microlino markasıyla, mikromobilite segmentine de giriş yapıyor.

Hırant KASAPOĞLU / Auto Show Dergisi

İsviçre, Zürih kökenli Ouboter ailesinin sahibi olduğu genç bir marka olan ve Kuzey İtalya’da (Torino’da) üretim yapan Microlino, Avrupa’da gençler arasında yaygın olan L6e ve L7e motosiklet ehliyetiyle (4 tekerlekli motosiklet diye geçiyor) kullanılabilen araçların sınıfını hedefliyor.

Şu an Microlino’da 2 farklı güç versiyonu var, bunlar 2 farklı ehliyet sınıfıyla kullanıma uygun: Microlino Lite (L6e) modelinde 6 kW güç, 45 km/s son hız var, ağırlık ise 425 kg’dan daha az (Citroen Ami ile aynı segment). Bu özellikler Microlino Lite modelinin, çoğu Avrupa ülkesinde moped ehliyetiyle kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Standart Microlino modeliyse, dört tekerlekli ağır motosiklet (L7e) sınıfında yer alıyor ve 12,5 kW gücündeki elektrik motoruyla, 90 km/s son sürate ulaşabiliyor, otoyolda da kullanılabiliyor. 3 farklı batarya opsiyonu var; 6, 10,5 ve 14 kWh. Türkiye’ye 14 kWh’lik batarya ile gelecek, bu batarya ile 228 km menzil mümkün olabiliyor.

2,5 m boyundaki, 2 kişilik aracın ağırlığı, konfigürasyona göre yarım tona kadar ulaşıyor, normal boyutta bir otomobilin park ettiği alana 3 Microlino park edebiliyor, bu da aracın şehir içindeki kullanım kolaylığını ve pratik kullanım yönünü gösteriyor.

Dizayn konsepti, arkadan motor ve arkadan itiş prensibi, ön kaputun açılarak aracın içine girilmesi ve genel tasarım DNA’sı, 1950’lerin balon otomobillerini hatırlatıyor. Hatta o dönemin en bilinen balon otomobillerinden Isetta, bugün Borusan’ın Türkiye distribütörü olduğu markalardan biri olan BMW tarafından da üretilmişti. Bakalım Isetta-BMW kültürü, Bavyera’ya pek de uzak olmayan Ouboter’lerin Microlino’su ile nasıl bağdaşacak?

Microlino modelleri Türkiye’de Haziran ayında teslim edilmeye başlanacak. İlk etapta araçlar Borusan Oto Avcılar ve Samandıra’da, Ağustos ayında da Yalıkavak Marina’daki pop-up showroomda sergilenecek. Fiyatlar ise şu şekilde belirlenmiş; Microlino Lite 980 bin TL, Microlino standart versiyon (klima ve Premium koltuklu versiyon) 1.262 bin TL. Fiyat seviyesinin de mikromobiliteye uygun olup olmadığına kullanıcılar karar verecek.