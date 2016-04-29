Auto SHOW Mayıs 2016 / 05

Seçimlerimiz
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir ilk yaşandı, daha doğrusu OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) üyeleri, Türkiye’de ilk kez Yılın Otomobilini seçti. Birçok sektör temsilcisi bu organizasyonu beğeniyle karşıladı. İki aşamalı seçmeler, ince düşünülmüş detaylarla doluydu.
OGD’nin Seçim Komitesi’nin belirlediği kriterlere göre son 15 ay içinde Türkiye’de pazara verilen tamamen yeni otomobiller, Yılın Otomobili’ne aday olabildiler. Bu kriterlere uyan 22 otomobil çıktı.
Bu 22 otomobil, 25 Mart günü İstanbul Park Yarış Pisti’nde düzenlenen test günü etkinliğinde, otomobil gazetecileri tarafından test edildi. Test parkurları arasında fren, slalom ve pist sürüşü etapları vardı. Yani otomobiller, gazeteciler tarafından test edilip, daha sonra da Seçim Komitesi’nin belirlediği kriterlere göre değerlendirildiler. Bu kriterler şunlardı; tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.
OGD üyeleri, finale kalacak 7 otomobili belirlemek için kendi favorilerini önerdiler ve sonuçta finale Audi A4, Fiat Egea, Hyundai Tucson, Opel Astra, Renault Talisman, Skoda Superb ve Volvo XC-90 gitti. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı otomotiv sektöründe, 15 yeni otomobili geride bırakıp “Final 7”ye kalmak bile aslına bakarsanız başlı başına bir başarıydı ama herkes, en büyük başarı olan “Yılın Otomobili” ödülünün peşindeydi.
Otomobil gazetecileri bu kez de bu 7 otomobil arasında puan vererek “Yılın Otomobili”ni belirleyecekti. 19 Nisan akşamı 64 gazetecinin verdiği oylar açıklandı ve Skoda Superb Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünü aldı.
Yıllardan beri Altın Direksiyon, Test The Best, Avrupa’nın 1 Numaralı Otomobili gibi pekçok uluslararası yarışmada jüri üyeliği yapmış bir gazeteci gözüyle baktığımda, OGD derneğimizin Türkiye’de bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “Yılın Otomobili” organizasyonunun, Avrupa’daki örneklerinden hiç de geri kalmayan, başarılı bir etkinlik olduğunu ve gelecek yıllarda başarısını ve bilinirliğini daha da artırarak kalıcı olacağını düşünüyorum. Ancak şu da bir gerçek ki, bizim otomobil gazetecisi olarak yaptığımız, otomobil kullanıcısına bir öneride bulunmak. Günün sonunda en doğru kararı tüketici verecektir. Tüketicinin seçimini ise, gelecek yılın başında ODD tarafından verilecek olan satış ödülleri sırasında göreceğiz.
Hırant Kasapoğlu / hkasapoglu@doganburda.com
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