Auto SHOW Mayıs 2016 / 05

Zam korkusu mu? Geçtiğimiz hafta Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, her ay olduğu gibi, pazar verilerini yayınladı. Bu verilere göre toplam pazarda, ilk sekiz ayda yüzde 50’ye yakın büyüme var. Binek otomobildeki büyüme yüzde 43 iken, ticari araçtaki büyüme yüzde 62 ile çok daha yüksek seyrediyor. Ağustos ayının verilerine bakıldığında ise toplamdaki büyümenin yüzde 37 olduğu […]